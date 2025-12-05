Нові плани України щодо США: що обговорили Зеленський і Кислиця

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Володимира Зеленського в Telegram-каналі.

Володимир Зеленський заявив, що оскільки Сергій Кислиця довгий час працював у США, то він має глибоке розуміння американської політики та механізмів міжнародної взаємодії, що зараз критично для підтримки України в умовах війни.

Під час зустрічі обговорювалося посилення співпраці з партнерами та стратегічне спрямування української дипломатії на зміцнення міжнародної підтримки України.

Президент Зеленський наголосив на важливості консолідації зусиль для ефективної координації роботи з ключовими союзниками та розвитку довгострокових партнерських відносин.

Дипломатична кар’єра Сергія Кислиці в США

Перший заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця має багаторічний досвід дипломатичної роботи у Сполучених Штатах, що робить його ключовим фахівцем із питань співпраці України з Вашингтоном.

Так, у 2001-2005 роках Кислиця працював у Посольстві України у США, обіймаючи посади Political Counsellor та Minister-Counsellor (Political). Він безпосередньо займався політичними питаннями та міжнародними відносинами, що дозволило йому глибоко розуміти американську політику та дипломатичні механізми.

Крім юридичної освіти і великого дипломатичного досвіду, Кислиця має репутацію людини, здатної ефективно захищати інтереси України на міжнародній арені - як у дипломатичних дебатах, так і в юридичних чи політичних дискусіях.