Нові плани України щодо США: що обговорили Зеленський і Кислиця

Україна, П'ятниця 05 грудня 2025 13:13
Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Сергієм Кислицею, першим заступником міністра закордонних справ України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Володимира Зеленського в Telegram-каналі.

Володимир Зеленський заявив, що оскільки Сергій Кислиця довгий час працював у США, то він має глибоке розуміння американської політики та механізмів міжнародної взаємодії, що зараз критично для підтримки України в умовах війни.

Під час зустрічі обговорювалося посилення співпраці з партнерами та стратегічне спрямування української дипломатії на зміцнення міжнародної підтримки України.

Президент Зеленський наголосив на важливості консолідації зусиль для ефективної координації роботи з ключовими союзниками та розвитку довгострокових партнерських відносин.

Дипломатична кар’єра Сергія Кислиці в США

Перший заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця має багаторічний досвід дипломатичної роботи у Сполучених Штатах, що робить його ключовим фахівцем із питань співпраці України з Вашингтоном.

Так, у 2001-2005 роках Кислиця працював у Посольстві України у США, обіймаючи посади Political Counsellor та Minister-Counsellor (Political). Він безпосередньо займався політичними питаннями та міжнародними відносинами, що дозволило йому глибоко розуміти американську політику та дипломатичні механізми.

Крім юридичної освіти і великого дипломатичного досвіду, Кислиця має репутацію людини, здатної ефективно захищати інтереси України на міжнародній арені - як у дипломатичних дебатах, так і в юридичних чи політичних дискусіях.

США і Україна

Нагадаємо, США внесли завершення війни в Україні до ключових пунктів Стратегії нацбезпеки.

Так, на святковій церемонії вмикання вогнів на різдвяній ялинці у Вашингтоні президент США Дональд Трамп заявив, що США вже багато разів врегульовували світові конфлікти та війни. У зв'язку з цим, він вважає, що вдасться і цього разу, у випадку з Україною.

Крім того, віцепрезидент Штатів Джей Ді Венс висловив сподівання, що в найближчі кілька тижнів будуть "хороші новини".

