Новые планы Украины в отношении США: что обсудили Зеленский и Кислица

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в Telegram-канале.

Владимир Зеленский заявил, что поскольку Сергей Кислица долгое время работал в США, то он имеет глубокое понимание американской политики и механизмов международного взаимодействия, что сейчас критично для поддержки Украины в условиях войны.

Во время встречи обсуждалось усиление сотрудничества с партнерами и стратегическое направление украинской дипломатии на укрепление международной поддержки Украины.

Президент Зеленский отметил важность консолидации усилий для эффективной координации работы с ключевыми союзниками и развития долгосрочных партнерских отношений.

Дипломатическая карьера Сергея Кислицы в США

Первый заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица имеет многолетний опыт дипломатической работы в Соединенных Штатах, что делает его ключевым специалистом по вопросам сотрудничества Украины с Вашингтоном.

Так, в 2001-2005 годах Кислица работал в Посольстве Украины в США, занимая должности Political Counsellor и Minister-Counsellor (Political). Он непосредственно занимался политическими вопросами и международными отношениями, что позволило ему глубоко понимать американскую политику и дипломатические механизмы.

Кроме юридического образования и большого дипломатического опыта, Кислица имеет репутацию человека, способного эффективно защищать интересы Украины на международной арене - как в дипломатических дебатах, так и в юридических или политических дискуссиях.