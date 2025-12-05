ua en ru
"Зрештою ми досягнемо цього": Трамп озвучив оптимістичну заяву щодо війни в Україні

П'ятниця 05 грудня 2025 04:00
"Зрештою ми досягнемо цього": Трамп озвучив оптимістичну заяву щодо війни в Україні Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Президент США Дональд Трамп вважає, що зрештою війна в Україні з РФ буде врегульована. За його словами, Штати наполегливо працюють над цим.

Про це він заявив на святковій церемонії вмикання вогнів на різдвяній ялинці у Вашингтоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Американський лідер вкотре наголосив, що США вже багато разів врегульовували світові конфлікти та війни. У зв'язку з цим, він вважає, що вдасться і цього разу, у випадку з Україною.

"І ми встановлюємо мир по всьому світу, регулюючи війни на рівнях, яких раніше ніхто не бачив - таких рівнів може бути до восьми. Ми шукаємо ще один варіант врегулювання між Росією та Україною, якщо це можливо. і я вважаю, що зрештою ми досягнемо цього", - заявив Трамп.

Він також акцентував, що в Україні на війні вмирають тисячі та десятки тисяч солдатів, що необхідно терміново зупинити. Штати, як каже президент США, наполегливо працюють над цим питанням.

"Минулого тижня за місяць загинуло 8 тисяч солдатів. Вони марно втратили 27 тисяч військових. Це потрібно зупинити. Ми дуже наполегливо працюємо над цим", - підсумував президент США..

Щодо війни в Україні та останніх прогнозів з боку США, віцепрезидент Штатів Джей Ді Венс висловив сподівання, що в найближчі кілька тижнів будуть "хороші новини".

Зазначимо, напередодні секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов вилетіли до США для переговорів з американською делегацією.

Як відомо, цьому передувала зустріч представників США у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним. Вашингтон так і не розкрив деталей перемовин в цілях безпеки.

Однак у Кремлі повідомили, що компромісу щодо врегулювання війни в Україні з спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом та зятем американського лідера Джаредом Кушнером так і не було досягнуто.

