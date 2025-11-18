ua en ru
Головна » Життя » Зміни

Нові обмеження руху в Києві: як тепер працюватиме Південний міст під час тривог

Вівторок 18 листопада 2025 18:20
UA EN RU
Нові обмеження руху в Києві: як тепер працюватиме Південний міст під час тривог Рух Південним мостом у Києві обмежуватимуть під час тривоги (фото: kyivcity.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

У Києві вирішили обмежувати рух транспорту Південним мостом під час оголошення сигналу "Повітряна тривога".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Що зміниться для водіїв і пасажирів

Згідно з інформацією КМДА, під час повітряної тривоги у столиці рух Південним мостом будуть обмежувати - з правого на лівий берег.

Уточнюється, що це стосуватиметься:

  • як приватних авто;
  • так і громадського транспорту.

"Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва", - пояснили громадянам.

Повідомляється також, що автобуси, які курсують із правого на лівий берег Дніпра, на час обмежень змінюватимуть маршрути.

Які автобуси будуть курсувати зі змінами

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА пояснили, що під час повітряної тривоги - коли патрульна поліція запроваджуватиме тимчасову заборону руху транспорту Південним мостом - за зміненими схемами з правого берега Дніпра на лівий курсуватимуть:

  • автобуси №22;
  • автобуси №91.

За тимчасовими маршрутами вони будуть рухатись під номерами: 22-Д, 22-Т, 91-Д, 91-Т.

"Транспорт курсуватиме за двома алгоритмами, залежно від місця перебування рухомого складу на момент оголошення повітряної тривоги", - пояснили у КМДА.

Тим часом маршрути автобусів, які курсують із лівого на правий берег - лишаються незмінними незалежно від оголошення повітряної тривоги.

"Для зручності та орієнтування у відмінностях схем руху під час повітряної тривоги пасажирів просять звертати увагу на номер автобусного маршруту. Саме він визначає напрям та алгоритм подальшого руху автобуса", - підсумували у КМДА.

Схеми тимчасових маршрутів під час тривоги

Якщо на момент запровадження заборони руху автобуси перебувають перед в'їздом на вулицю Саперно-Слобідську, вони курсуватимуть так:

  • №22-Т "вул. Тростянецька - вул. Медова": вул. Тростянецька - вул. Архітектора Вербицького - вул. Братства Тарасівців - просп. Миколи Бажана - Південний міст - вул. Саперно-Слобідська - просп. Науки - Деміївська площа - просп. Валерія Лобановського - Севастопольська площа - вул. Святослава Хороброго - вул. Медова - вул. Святослава Хороброго - Севастопольська площа - просп. Валерія Лобановського - Деміївська площа - Голосіївський проспект - бульв. Миколи Міхновського - Наддніпрянське шосе - Дарницький міст - Дніпровська набережна - просп. Миколи Бажана - вул. Ревуцького - вул. Тростянецька;

Нові обмеження руху в Києві: як тепер працюватиме Південний міст під час тривогТимчасовий маршрут №22-Т (схема: kyivcity.gov.ua)

  • №91-Т "вул. Анни Ахматової - ст. м. "Голосіївська": вул. Анни Ахматової - вул. Ревуцького - просп. Миколи Бажана - Південний міст - вул. Саперно-Слобідська - просп. Науки - Деміївська площа - Голосіївський проспект - ст. м. "Голосіївська" - Голосіївський проспект - бульв. Миколи Міхновського - Наддніпрянське шосе - Дарницький міст - Дніпровська набережна - просп. Миколи Бажана - просп. Петра Григоренка - вул. Драгоманова - вул. Анни Ахматової.

Нові обмеження руху в Києві: як тепер працюватиме Південний міст під час тривогТимчасовий маршрут №91-Т (схема: kyivcity.gov.ua)

    Якщо ж заборону руху було введено під час перебування автобусів на вулиці Саперно-Слобідській (на ділянці від проспекту Науки до вулиці Саперно-Слобідської), автобуси курсуватимуть за такими схемами:

    • №22-Д "вул. Тростянецька - вул. Медова": вул. Тростянецька - вул. Архітектора Вербицького - вул. Братства Тарасівців - просп. Миколи Бажана - Південний міст - вул. Саперно-Слобідська - просп. Науки - Деміївська площа - просп. Валерія Лобановського - Севастопольська площа - вул. Святослава Хороброго - вул. Медова - вул. Святослава Хороброго - Севастопольська площа - просп. Валерія Лобановського - Деміївська площа - просп. Науки - вул. Саперно-Слобідська - вул. Михайла Бойчука - вул. Бастіонна - вул. Болсуновська - бульв. Миколи Міхновського - Наддніпрянське шосе - Дарницький міст - Дніпровська набережна - просп. Миколи Бажана - вул. Ревуцького - вул. Тростянецька;

    Нові обмеження руху в Києві: як тепер працюватиме Південний міст під час тривогТимчасовий маршрут №22-Д (схема: kyivcity.gov.ua)

    • №91-Д "вул. Анни Ахматової - ст. м. "Голосіївська": вул. Анни Ахматової - вул. Ревуцького - просп. Миколи Бажана - Південний міст - вул. Саперно-Слобідська - просп. Науки - Деміївська площа - Голосіївський проспект - ст. м. "Голосіївська" - Голосіївський проспект - просп. Науки - вул. Саперно-Слобідська - вул. Михайла Бойчука - вул. Бастіонна - вул. Болсуновська - бульв. Миколи Міхновського - Наддніпрянське шосе - Дарницький міст - Дніпровська набережна - просп. Миколи Бажана - просп. Петра Григоренка - вул. Драгоманова - вул. Анни Ахматової.

    Нові обмеження руху в Києві: як тепер працюватиме Південний міст під час тривогТимчасовий маршрут №91-Д (схема: kyivcity.gov.ua)

    Нагадаємо, раніше ми розповідали, що змінити рух транспорту в Києві можуть відключення світла, тож пасажирам варто знати, як стежити за актуальною інформацією, щоб не пропустити важливих повідомлень.

    Крім того, ми пояснювали, як діяти під час повітряної тривоги в авто.

    Читайте також, як курсує транспорт Києва під час повітряних тривог в цілому.

