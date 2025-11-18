Нові обмеження руху в Києві: як тепер працюватиме Південний міст під час тривог
У Києві вирішили обмежувати рух транспорту Південним мостом під час оголошення сигналу "Повітряна тривога".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Що зміниться для водіїв і пасажирів
Згідно з інформацією КМДА, під час повітряної тривоги у столиці рух Південним мостом будуть обмежувати - з правого на лівий берег.
Уточнюється, що це стосуватиметься:
- як приватних авто;
- так і громадського транспорту.
"Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва", - пояснили громадянам.
Повідомляється також, що автобуси, які курсують із правого на лівий берег Дніпра, на час обмежень змінюватимуть маршрути.
Які автобуси будуть курсувати зі змінами
У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА пояснили, що під час повітряної тривоги - коли патрульна поліція запроваджуватиме тимчасову заборону руху транспорту Південним мостом - за зміненими схемами з правого берега Дніпра на лівий курсуватимуть:
- автобуси №22;
- автобуси №91.
За тимчасовими маршрутами вони будуть рухатись під номерами: 22-Д, 22-Т, 91-Д, 91-Т.
"Транспорт курсуватиме за двома алгоритмами, залежно від місця перебування рухомого складу на момент оголошення повітряної тривоги", - пояснили у КМДА.
Тим часом маршрути автобусів, які курсують із лівого на правий берег - лишаються незмінними незалежно від оголошення повітряної тривоги.
"Для зручності та орієнтування у відмінностях схем руху під час повітряної тривоги пасажирів просять звертати увагу на номер автобусного маршруту. Саме він визначає напрям та алгоритм подальшого руху автобуса", - підсумували у КМДА.
Схеми тимчасових маршрутів під час тривоги
Якщо на момент запровадження заборони руху автобуси перебувають перед в'їздом на вулицю Саперно-Слобідську, вони курсуватимуть так:
- №22-Т "вул. Тростянецька - вул. Медова": вул. Тростянецька - вул. Архітектора Вербицького - вул. Братства Тарасівців - просп. Миколи Бажана - Південний міст - вул. Саперно-Слобідська - просп. Науки - Деміївська площа - просп. Валерія Лобановського - Севастопольська площа - вул. Святослава Хороброго - вул. Медова - вул. Святослава Хороброго - Севастопольська площа - просп. Валерія Лобановського - Деміївська площа - Голосіївський проспект - бульв. Миколи Міхновського - Наддніпрянське шосе - Дарницький міст - Дніпровська набережна - просп. Миколи Бажана - вул. Ревуцького - вул. Тростянецька;
Тимчасовий маршрут №22-Т (схема: kyivcity.gov.ua)
- №91-Т "вул. Анни Ахматової - ст. м. "Голосіївська": вул. Анни Ахматової - вул. Ревуцького - просп. Миколи Бажана - Південний міст - вул. Саперно-Слобідська - просп. Науки - Деміївська площа - Голосіївський проспект - ст. м. "Голосіївська" - Голосіївський проспект - бульв. Миколи Міхновського - Наддніпрянське шосе - Дарницький міст - Дніпровська набережна - просп. Миколи Бажана - просп. Петра Григоренка - вул. Драгоманова - вул. Анни Ахматової.
Тимчасовий маршрут №91-Т (схема: kyivcity.gov.ua)
Якщо ж заборону руху було введено під час перебування автобусів на вулиці Саперно-Слобідській (на ділянці від проспекту Науки до вулиці Саперно-Слобідської), автобуси курсуватимуть за такими схемами:
- №22-Д "вул. Тростянецька - вул. Медова": вул. Тростянецька - вул. Архітектора Вербицького - вул. Братства Тарасівців - просп. Миколи Бажана - Південний міст - вул. Саперно-Слобідська - просп. Науки - Деміївська площа - просп. Валерія Лобановського - Севастопольська площа - вул. Святослава Хороброго - вул. Медова - вул. Святослава Хороброго - Севастопольська площа - просп. Валерія Лобановського - Деміївська площа - просп. Науки - вул. Саперно-Слобідська - вул. Михайла Бойчука - вул. Бастіонна - вул. Болсуновська - бульв. Миколи Міхновського - Наддніпрянське шосе - Дарницький міст - Дніпровська набережна - просп. Миколи Бажана - вул. Ревуцького - вул. Тростянецька;
Тимчасовий маршрут №22-Д (схема: kyivcity.gov.ua)
- №91-Д "вул. Анни Ахматової - ст. м. "Голосіївська": вул. Анни Ахматової - вул. Ревуцького - просп. Миколи Бажана - Південний міст - вул. Саперно-Слобідська - просп. Науки - Деміївська площа - Голосіївський проспект - ст. м. "Голосіївська" - Голосіївський проспект - просп. Науки - вул. Саперно-Слобідська - вул. Михайла Бойчука - вул. Бастіонна - вул. Болсуновська - бульв. Миколи Міхновського - Наддніпрянське шосе - Дарницький міст - Дніпровська набережна - просп. Миколи Бажана - просп. Петра Григоренка - вул. Драгоманова - вул. Анни Ахматової.
Тимчасовий маршрут №91-Д (схема: kyivcity.gov.ua)
