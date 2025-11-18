ua en ru
Новые ограничения движения в Киеве: как теперь будет работать Южный мост во время тревог

Вторник 18 ноября 2025 18:20
Новые ограничения движения в Киеве: как теперь будет работать Южный мост во время тревог Движение по Южному мосту в Киеве будут ограничивать во время тревоги (фото: kyivcity.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве решили ограничивать движение транспорта по Южному мосту во время объявления сигнала "Воздушная тревога".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Что изменится для водителей и пассажиров

Согласно информации КГГА, во время воздушной тревоги в столице движение по Южному мосту будут ограничивать - с правого на левый берег.

Уточняется, что это будет касаться:

  • как частных авто;
  • так и общественного транспорта.

"Такое решение принял Совет обороны города Киева", - объяснили гражданам.

Сообщается также, что автобусы, которые курсируют с правого на левый берег Днепра, на время ограничений будут менять маршруты.

Какие автобусы будут курсировать с изменениями

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объяснили, что во время воздушной тревоги - когда патрульная полиция будет вводить временный запрет движения транспорта по Южному мосту - по измененным схемам с правого берега Днепра на левый будут курсировать:

  • автобусы №22;
  • автобусы №91.

По временным маршрутам они будут двигаться под номерами: 22-Д, 22-Т, 91-Д, 91-Т.

"Транспорт будет курсировать по двум алгоритмам, в зависимости от места пребывания подвижного состава на момент объявления воздушной тревоги", - объяснили в КГГА.

Между тем маршруты автобусов, которые курсируют с левого на правый берег - остаются неизменными независимо от объявления воздушной тревоги.

"Для удобства и ориентирования в различиях схем движения во время воздушной тревоги пассажиров просят обращать внимание на номер автобусного маршрута. Именно он определяет направление и алгоритм дальнейшего движения автобуса", - подытожили в КГГА.

Схемы временных маршрутов во время тревоги

Если на момент введения запрета движения автобусы находятся перед въездом на улицу Саперно-Слободскую, они будут курсировать так:

  • №22-Т "ул. Тростянецкая - ул. Медовая": ул. Тростянецкая - ул. Архитектора Вербицкого - ул. Братства Тарасовцев - просп. Николая Бажана - Южный мост - ул. Саперно-Слободская - просп. Науки - Демеевская площадь - просп. Валерия Лобановского - Севастопольская площадь - ул. Святослава Храброго - ул. Медовая - ул. Святослава Храброго - Севастопольская площадь - просп. Валерия Лобановского - Демеевская площадь - Голосеевский проспект - бульв. Николая Михновского - Надднепрянское шоссе - Дарницкий мост - Днепровская набережная - просп. Николая Бажана - ул. Ревуцкого - ул. Тростянецкая;

Новые ограничения движения в Киеве: как теперь будет работать Южный мост во время тревогВременный маршрут №22-Т (схема: kyivcity.gov.ua)

  • №91-Т "ул. Анны Ахматовой - ст. м. "Голосеевская": ул. Анны Ахматовой - ул. Ревуцкого - просп. Николая Бажана - Южный мост - ул. Саперно-Слободская - просп. Науки - Демеевская площадь - Голосеевский проспект - ст.м. "Голосеевская" - Голосеевский проспект - бульв. Николая Михновского - Надднепрянское шоссе - Дарницкий мост - Днепровская набережная - просп. Николая Бажана - просп. Петра Григоренко - ул. Драгоманова - ул. Анны Ахматовой.

Новые ограничения движения в Киеве: как теперь будет работать Южный мост во время тревогВременный маршрут №91-Т (схема: kyivcity.gov.ua)

    Если же запрет движения был введен во время пребывания автобусов на улице Саперно-Слободской (на участке от проспекта Науки до улицы Саперно-Слободской), автобусы будут курсировать по следующим схемам:

    • №22-Д "ул. Тростянецкая - ул. Медовая": ул. Тростянецкая - ул. Архитектора Вербицкого - ул. Братства Тарасовцев - просп. Николая Бажана - Южный мост - ул. Саперно-Слободская - просп. Науки - Демеевская площадь - просп. Валерия Лобановского - Севастопольская площадь - ул. Святослава Храброго - ул. Медовая - ул. Святослава Храброго - Севастопольская площадь - просп. Валерия Лобановского - Демеевская площадь - просп. Науки - ул. Саперно-Слободская - ул. Михаила Бойчука - ул. Бастионная - ул. Болсуновская - бульв. Николая Михновского - Надднепрянское шоссе - Дарницкий мост - Днепровская набережная - просп. Николая Бажана - ул. Ревуцкого - ул. Тростянецкая;

    Новые ограничения движения в Киеве: как теперь будет работать Южный мост во время тревогВременный маршрут №22-Д (схема: kyivcity.gov.ua)

    • №91-Д "ул. Анны Ахматовой - ст. м. "Голосеевская": ул. Анны Ахматовой - ул. Ревуцкого - просп. Николая Бажана - Южный мост - ул. Саперно-Слободская - просп. Науки - Демеевская площадь - Голосеевский проспект - ст. м. "Голосеевская" - Голосеевский проспект - просп.Науки - ул. Саперно-Слободская - ул. Михаила Бойчука - ул. Бастионная - ул. Болсуновская - бульв. Николая Михновского - Надднепрянское шоссе - Дарницкий мост - Днепровская набережная - просп. Николая Бажана - просп. Петра Григоренко - ул. Драгоманова - ул. Анны Ахматовой.

    Новые ограничения движения в Киеве: как теперь будет работать Южный мост во время тревогВременный маршрут №91-Д (схема: kyivcity.gov.ua)

    Напомним, ранее мы рассказывали, что изменить движение транспорта в Киеве могут отключения света, поэтому пассажирам стоит знать, как следить за актуальной информацией, чтобы не пропустить важные сообщения.

    Кроме того, мы объясняли, как действовать во время воздушной тревоги в авто.

    Читайте также, как курсирует транспорт Киева во время воздушных тревог в целом.

