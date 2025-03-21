Транспорт у Києві відсьогодні працює по-новому: що змінилось

Відсьогодні, 21 березня, громадський транспорт Києва працюватиме за новими правилами. Йдеться про рух під час повітряних тривог у столиці на тлі ворожих атак.

Докладніше про те, що саме змінилось для водіїв і пасажирів, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Як по-новому курсуватиме транспорт Києва під час тривог

Про внесення змін до правил руху громадського транспорту в столиці під час повітряних тривог голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко повідомив ще у вівторок, 18 березня.

"Запускаємо рух наземного громадського транспорту під час тривог", - написав він у своєму Facebook.

Посадовець уточнив, що з нинішнього дня (п'ятниці, 21 березня) громадський транспорт Києва - комунальний і приватний - працюватиме за новими правилами:

під час повітряної тривоги транспорт зупиняється біля укриттів (у безпечному місці - відповідно до правил дорожнього руху - та за маршрутом руху);

пасажири можуть залишити салон - за бажанням (та перейти у безпечне місце);

водії повідомляють про можливість подальшої поїздки за маршрутом руху;

після висадки охочих транспорт продовжує рух своїм маршрутом.

Очільник КМВА пояснив, що відповідні зміни будуть внесені до посадових інструкцій водіїв.

"Це не просто зміна правил - це логічний і необхідний крок до нормального функціонування міста. Київ має рухатися! Нарешті", - підсумував Ткаченко.

Допис Ткаченка у Facebook (скриншот: facebook.com/timurtkachenko)

Тим часом у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА) зауважили, що рішення про внесення змін до правил руху громадського транспорту столиці під час повітряних тривог ухвалила 18 березня Рада оборони міста Києва.

"Це стосується як комунального транспорту КП "Київпастранс", так і приватних перевізників", - підтвердили у КМДА.

При цьому в протоколі Ради оборони Києва зазначено, що водій також має право прийняти рішення пройти до укриття на час повітряної тривоги.

Мешканцям і гостям столиці повідомили також, що Київський метрополітен працюватиме поки що "в тому ж режимі". Тобто рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим.

"Міська влада закликає киян та гостей столиці бути уважними та за можливості під час повітряної тривоги використовувати укриття для власної безпеки", - підсумували у КМДА.

Публікація прес-служби КМДА у Facebook (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)