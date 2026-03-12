Нові можливості рятують життя: які важливі оновлення отримав додаток 112 Ukraine

Мобільний застосунок 112 Ukraine отримав нові важливі функції. Це значно прискорить надання допомоги людям у критичних ситуаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка у Telegram.
Згідно з інформацією очільника МВС, мобільний застосунок 112 Ukraine отримав важливі оновлення.
Йдеться про те, що в нього додали дві нові функції:
"Це - про швидкість. Про точність. І про допомогу", - наголосив Клименко.
Урядовець розповів, що тепер користувачі додатку можуть здійснювати відеовиклик оператору 112, який володіє жестовою мовою.
Це вкрай важливо для людей із порушеннями слуху та мовлення, адже вони зможуть самостійно:
Для того, щоб викликати екстрені службу жестовою мовою, потрібно:
Ще одне оновлення в додатку - автоматична передача геолокації.
"У критичній ситуації людина може не знати точної адреси або не мати змоги її повідомити. Точні координати дозволяють значно швидше визначити місце події", - пояснив Клименко.
Міністр внутрішніх справ України нагадав, що всі дані користувачів застосунку - захищені, адже він:
"З моменту запуску через застосунок надійшло понад 9,2 тисячі звернень, а кількість завантажень перевищила 326 тисяч", - уточнив він.
Це, за словами Клименка, підтверджує: "цифровий канал зв'язку зі Службою 112 вже став важливим інструментом допомоги".
Насамкінець урядовець нагадав, що завантажити додаток 112 Ukraine можна у кілька кліків:
Нагадаємо, єдину екстрену службу 112 створили в Україні у вересні 2022 року (відповідний законопроект ухвалила 308 голосами Верховна Рада).
Тим часом офіційний мобільний сервіс екстреної допомоги 112 Ukraine Міністерство внутрішніх справ України представило у грудні 2025 року. Додаток дозволяє викликати рятувальників, поліцію, медиків чи газову службу навіть без мобільного сигналу - оператор сам оцінює ситуацію та координує допомогу.
