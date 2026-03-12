Нові можливості рятують життя: які важливі оновлення отримав додаток 112 Ukraine

Що змінилось у 112 Ukraine

Згідно з інформацією очільника МВС, мобільний застосунок 112 Ukraine отримав важливі оновлення.

Йдеться про те, що в нього додали дві нові функції:

відеозвернення до оператора;

автоматичну передачу геолокації до Служби 112.

"Це - про швидкість. Про точність. І про допомогу", - наголосив Клименко.

Як працюють нові функції

Урядовець розповів, що тепер користувачі додатку можуть здійснювати відеовиклик оператору 112, який володіє жестовою мовою.

Це вкрай важливо для людей із порушеннями слуху та мовлення, адже вони зможуть самостійно:

пояснити ситуацію;

попросити про допомогу.

Для того, щоб викликати екстрені службу жестовою мовою, потрібно:

натиснути на головному екрані застосунку кнопку "Зв'язатися";

обрати тип звернення "Відеовиклик";

надати застосунку доступ до камери та мікрофона смартфона;

натиснути кнопку виклику.

Як викликати екстрену службу жестовою мовою (інфографіка: t.me/Klymenko_MVS)

Ще одне оновлення в додатку - автоматична передача геолокації.

"У критичній ситуації людина може не знати точної адреси або не мати змоги її повідомити. Точні координати дозволяють значно швидше визначити місце події", - пояснив Клименко.

Як завантажити застосунок

Міністр внутрішніх справ України нагадав, що всі дані користувачів застосунку - захищені, адже він:

відповідає державним стандартам кібербезпеки;

використовує інформацію виключно для обробки екстрених викликів.

"З моменту запуску через застосунок надійшло понад 9,2 тисячі звернень, а кількість завантажень перевищила 326 тисяч", - уточнив він.

Це, за словами Клименка, підтверджує: "цифровий канал зв'язку зі Службою 112 вже став важливим інструментом допомоги".

Насамкінець урядовець нагадав, що завантажити додаток 112 Ukraine можна у кілька кліків: