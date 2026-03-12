Новые возможности спасают жизни: какие важные обновления получило приложение 112 Ukraine

Что изменилось в 112 Ukraine

Согласно информации главы МВД, мобильное приложение 112 Ukraine получило важные обновления.

Речь о том, что в него добавили две новые функции:

видеообращение к оператору;

автоматическую передачу геолокации в Службу 112.

"Это - о скорости. О точности. И о помощи", - подчеркнул Клименко.

Как работают новые функции

Чиновник рассказал, что теперь пользователи приложения могут осуществлять видеовызов оператору 112, который владеет жестовым языком.

Это крайне важно для людей с нарушениями слуха и речи, ведь они смогут самостоятельно:

объяснить ситуацию;

попросить о помощи.

Для того, чтобы вызвать экстренные службу на жестовом языке, нужно:

нажать на главном экране приложения кнопку "Зв'язатися";

выбрать тип обращения "Відеовиклик";

предоставить приложению доступ к камере и микрофону смартфона;

нажать кнопку вызова.

Как вызвать экстренную службу на жестовом языке (инфографика: t.me/Klymenko_MVS)

Еще одно обновление в приложении - автоматическая передача геолокации.

"В критической ситуации человек может не знать точного адреса или не иметь возможности его сообщить. Точные координаты позволяют значительно быстрее определить место происшествия", - объяснил Клименко.

Как скачать приложение

Министр внутренних дел Украины напомнил, что все данные пользователей приложения - защищены, ведь оно:

соответствует государственным стандартам кибербезопасности;

использует информацию исключительно для обработки экстренных вызовов.

"С момента запуска через приложение поступило более 9,2 тысячи обращений, а количество загрузок превысило 326 тысяч", - уточнил он.

Это, по словам Клименко, подтверждает: "цифровой канал связи со Службой 112 уже стал важным инструментом помощи".

В завершение чиновник напомнил, что загрузить приложение 112 Ukraine можно в несколько кликов: