Новые возможности спасают жизни: какие важные обновления получило приложение 112 Ukraine

Мобильное приложение 112 Ukraine получило новые важные функции. Это значительно ускорит оказание помощи людям в критических ситуациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram.
Согласно информации главы МВД, мобильное приложение 112 Ukraine получило важные обновления.
Речь о том, что в него добавили две новые функции:
"Это - о скорости. О точности. И о помощи", - подчеркнул Клименко.
Чиновник рассказал, что теперь пользователи приложения могут осуществлять видеовызов оператору 112, который владеет жестовым языком.
Это крайне важно для людей с нарушениями слуха и речи, ведь они смогут самостоятельно:
Для того, чтобы вызвать экстренные службу на жестовом языке, нужно:
Еще одно обновление в приложении - автоматическая передача геолокации.
"В критической ситуации человек может не знать точного адреса или не иметь возможности его сообщить. Точные координаты позволяют значительно быстрее определить место происшествия", - объяснил Клименко.
Министр внутренних дел Украины напомнил, что все данные пользователей приложения - защищены, ведь оно:
"С момента запуска через приложение поступило более 9,2 тысячи обращений, а количество загрузок превысило 326 тысяч", - уточнил он.
Это, по словам Клименко, подтверждает: "цифровой канал связи со Службой 112 уже стал важным инструментом помощи".
В завершение чиновник напомнил, что загрузить приложение 112 Ukraine можно в несколько кликов:
Напомним, единую экстренную службу 112 создали в Украине в сентябре 2022 года (соответствующий законопроект приняла 308 голосами Верховная Рада).
Между тем официальный мобильный сервис экстренной помощи 112 Ukraine Министерство внутренних дел Украины представило в декабре 2025 года. Приложение позволяет вызвать спасателей, полицию, медиков или газовую службу даже без мобильного сигнала - оператор сам оценивает ситуацию и координирует помощь.
