Хибний виклик - реальний штраф: у поліції сказали, скільки коштує жарт з екстреною службою
Патрульна поліція Білої Церкви нагадала громадянам, що за завідомо неправдивий виклик екстрених служб в Україні передбачене покарання - штраф.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.
Який штраф можуть виписати за хибний виклик спецслужб
У поліції нагадали, що виклики спеціальних служб - не жарти.
"Пам'ятайте про відповідальність за неправдивий виклик екстрених служб", - додали правоохоронці.
Уточнюється, що кожен виклик, який надходить на лінію 102, поліція перевіряє.
"Тож через хибні виклики патрульні можуть не встигнути прийти на допомогу тим, хто дійсно цього потребує", - наголосили у прес-службі поліції.
Повідомляється також, що за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:
- від 850 гривень;
- до 3400 гривень.
"Будьте відповідальними громадянами", - підсумували у поліції.
Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/patrolpolicebc)
Варто зауважити, що вищезазначене покарання визначається статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) - "Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб".
Згідно з нею, громадян можуть покарати за хибний виклик:
- бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;
- пожежно-рятувального підрозділу (частини);
- поліції;
- інших аварійно-рятувальних формувань.
Саме таке правопорушення тягне за собою накладення штрафу від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 3 400 гривень).
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