Хибний виклик - реальний штраф: у поліції сказали, скільки коштує жарт з екстреною службою

Патрульна поліція Білої Церкви нагадала громадянам, що за завідомо неправдивий виклик екстрених служб в Україні передбачене покарання - штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.

Який штраф можуть виписати за хибний виклик спецслужб

У поліції нагадали, що виклики спеціальних служб - не жарти.

"Пам'ятайте про відповідальність за неправдивий виклик екстрених служб", - додали правоохоронці.

Уточнюється, що кожен виклик, який надходить на лінію 102, поліція перевіряє.

"Тож через хибні виклики патрульні можуть не встигнути прийти на допомогу тим, хто дійсно цього потребує", - наголосили у прес-службі поліції.

Повідомляється також, що за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

від 850 гривень;

до 3400 гривень.

"Будьте відповідальними громадянами", - підсумували у поліції.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/patrolpolicebc)

Варто зауважити, що вищезазначене покарання визначається статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) - "Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб".

Згідно з нею, громадян можуть покарати за хибний виклик:

бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;

пожежно-рятувального підрозділу (частини);

поліції;

інших аварійно-рятувальних формувань.

Саме таке правопорушення тягне за собою накладення штрафу від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 3 400 гривень).