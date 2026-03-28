Нові мобільні ППО RapidRanger на фронті: характеристики та можливості

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про розгортання в країні систем ППО ближнього радіусу дії RapidRanger.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію defence-blog.com.

Розгортання систем RapidRanger

Україна отримала і розгорнула системи ППО RapidRanger, причому щонайменше одна одиниця була помічена під час нещодавнього візиту міністра оборони України Михайла Федорова і міністра оборони Литви Робертаса Каунаса на позиції мобільних груп ППО.

Система, оголошена раніше як частина британської військової допомоги у 2025 році, вже працює в оперативних умовах, посилюючи оборонні можливості країни на передовій.

Мобільні групи ППО як ключовий компонент

Мобільні групи протиповітряної оборони стали центральним елементом ешелонованої ППО України.

Вони потребують компактних і автономних систем, здатних діяти незалежно або в складі ширшої командної мережі.

RapidRanger ідеально підходить для таких завдань завдяки легкій і модульній конструкції.

Характеристики та можливості

RapidRanger - автономна пускова установка вагою менше ніж 500 кг, що інтегрується на різні транспортні платформи. Система оснащена денними і тепловізійними датчиками, забезпечує відстеження цілей на 360 градусів і інтеграцію в мережі командування і управління (C2).

Дальність виявлення цілей перевищує 15 км, ефективна дальність ураження - понад 7 км. Пускова несе чотири готові до стрільби ракети, включно зі Starstreak 2 і легкими багатоцільовими ракетами з лазерним наведенням, що дає змогу точно вражати цілі, що летять низько: безпілотники, гелікоптери й окремі крилаті ракети.

Військова допомога Великої Британії

Системи RapidRanger входять до пакета допомоги Великій Британії на 1,7 млрд фунтів стерлінгів (2,27 млрд доларів США), який також включав постачання 5000 легких багатоцільових ракет (LMM).

Їх розгортання узгоджується з планами розширення доступу України до мобільних платформ ППО, придатних для розосереджених операцій на фронті.

Переваги на передовій

Легка і модульна конструкція RapidRanger дає змогу встановлювати її на тактичні машини мобільних вогневих груп, забезпечуючи швидке переміщення та оперативне ведення бойових дій.

Автономні системи та можливість інтеграції в командні мережі роблять RapidRanger важливим інструментом для захисту повітряного простору України.