Новые мобильные ПВО RapidRanger на фронте: характеристики и возможности

07:40 28.03.2026 Сб
2 мин
Автономность и интеграция в сети командования делают RapidRanger ключевым элементом ПВО Украины
aimg Никончук Анастасия
Новые мобильные ПВО RapidRanger на фронте: характеристики и возможности Фото: ВСУ (Виталий Носач РБК-Украина)

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о развертывании в стране систем ПВО ближнего радиуса действия RapidRanger.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию defence-blog.com.

Читайте также:Новые украинские ударные дроны X1 и X2 Jet: в чем уникальность разработки

Развертывание систем RapidRanger

Украина получила и развернула системы ПВО RapidRanger, причем по меньшей мере одна единица была замечена во время недавнего визита министра обороны Украины Михаила Федорова и министра обороны Литвы Робертаса Каунаса на позиции мобильных групп ПВО.

Система, объявленная ранее как часть британской военной помощи в 2025 году, уже работает в оперативных условиях, усиливая оборонные возможности страны на передовой.

Мобильные группы ПВО как ключевой компонент

Мобильные группы противовоздушной обороны стали центральным элементом эшелонированной ПВО Украины.

Они требуют компактных и автономных систем, способных действовать независимо или в составе более широкой командной сети.

RapidRanger идеально подходит для таких задач благодаря лёгкой и модульной конструкции.

Характеристики и возможности

RapidRanger — автономная пусковая установка весом менее 500 кг, интегрируемая на различные транспортные платформы. Система оснащена дневными и тепловизионными датчиками, обеспечивает отслеживание целей на 360 градусов и интеграцию в сети командования и управления (C2).

Дальность обнаружения целей превышает 15 км, эффективная дальность поражения — более 7 км. Пусковая несет четыре готовые к стрельбе ракеты, включая Starstreak 2 и легкие многоцелевые ракеты с лазерным наведением, позволяя точно поражать низколетящие цели: беспилотники, вертолёты и отдельные крылатые ракеты.

Военная помощь Великобритании

Системы RapidRanger входят в пакет помощи Великобритании на 1,7 млрд фунтов стерлингов (2,27 млрд долларов США), который также включал поставку 5000 лёгких многоцелевых ракет (LMM).

Их развертывание согласуется с планами расширения доступа Украины к мобильным платформам ПВО, подходящим для рассредоточенных операций на фронте.

Преимущества на передовой

Лёгкая и модульная конструкция RapidRanger позволяет устанавливать ее на тактические машины мобильных огневых групп, обеспечивая быстрое перемещение и оперативное ведение боевых действий.

Автономные системы и возможность интеграции в командные сети делают RapidRanger важным инструментом для защиты воздушного пространства Украины.

Напоминаем, что генеральный директор компании OSIRIS AI объявил о показе нового дрона-перехватчика OSIRIS UEB-1 на международном форуме Xpotential 2026

Отметим, что Благотворительный фонд "Сообщество Стерненко" совместно с производителем дронов "Дикие Шершни" объявили о внедрении системы дистанционного управления для украинских перехватчиков Sting, которые уже успешно прошли первые испытания.

Больше по теме:
К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны