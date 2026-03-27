До Поплавського прийшли з обшуками: що сталося

Правоохоронці викрили схему розтрати коштів держбюджету в особливо великих розмірах у Київському університеті культури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ , Офісу генпрокурора та власні джерела у правоохоронних органах.

Джерела РБК-Україна розповіли, що сьогодні, 27 березня, з обшуками прийшли до колишнього ректора Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського.

У межах досудового розслідування було проведено понад 20 обшуків за місцями проживання причетних осіб, а також у приміщеннях Київського університету культури.

Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, жорсткі диски та печатки підприємств, які можуть містити докази протиправної діяльності.

Фото: проведення обшуків (t.me/SBUkr)

Що відомо про причину обшуків

Згідно з даними слідства, посадовці Київського університету культури у змові з посадовцями Міносвіти організували схему заволодіння коштами держбюджету, виділеними для підготовки кадрів закладами вищої освіти.

"Йдеться про фінансування за бюджетною програмою "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики". Упродовж 2022-2023 років у межах цієї програми з державного бюджету зазначеному навчальному закладу було спрямовано близько 760 млн гривень", - йдеться у заяві Офісу генпрокурора.

Правоохоронці з'ясували, що підставою для визначення обсягу фінансування були дані про кількість здобувачів вищої освіти, наукових здобувачів, а також штатний розпис закладу.

Слідство вважає, що до офіційних документів могли вноситися недостовірні відомості щодо контингенту студентів і науково-педагогічних працівників. Це дозволяло безпідставно збільшувати обсяги фінансування.

Шкода в особливо великих розмірах

Під час розслідування було встановлено, що учасники схеми привласнили частину з виділених коштів. Згідно з попередніми даними, дії зловмисників завдали державі шкоди в особливо великих розмірах.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення фігурантів до відповідальності.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.