Нові iPhone 17 почали вигоряти: у мережі з'являються скарги власників (фото)

Причина зміни кольору - помилка в захисному покритті

За даними користувачів, зміна кольору пов'язана з окисленням алюмінію і порушенням цілісності захисного покриття. Зазвичай Apple застосовує анодовану захисну плівку, яка запобігає подібним реакціям, проте в деяких партіях вона, ймовірно, виявилася нанесена неправильно. Це і призвело до того, що алюмінієва рамка почала окислюватися і змінювати відтінок.

На опублікованих знімках видно, що колір змінюється насамперед на гранях і навколо блоку камер - місцях, які найчастіше контактують з поверхнями. Задня панель при цьому зберігає первісний яскраво-помаранчевий відтінок, що підкреслює нерівномірність реакції між різними матеріалами.

iPhone 17 Pro Max поступово набувають відтінку рожевого золота через можливі проблеми з окисленням (фото: Reddit/DakAttack316)

"Мій помаранчевий iPhone 17 Pro Max став рожево-золотим. Багато хто говорив, що це фотошоп, але тепер пристрій набув рівного рожевого відтінку. Думаю сходити в Apple Store - я купував помаранчевий, а не рожевий iPhone", - написав один із користувачів Reddit.

Деякі власники вважають новий колір унікальною особливістю, проте більшість хочуть отримати той відтінок, за який заплатили. Поки що Apple офіційних коментарів не давала, але, за інформацією джерел, компанія уважно стежить за ситуацією.

Перехід кольору найбільш помітний на рамці та корпусі камери (фото: Reddit/DakAttack316)

Що робити, якщо ваш iPhone змінив колір

Якщо ваш iPhone 17 Pro Max також змінив колір, фахівці радять:

оглянути рамку при нейтральному освітленні, щоб підтвердити зміну відтінку

не використовувати спиртові засоби або абразивні серветки - це прискорює окислення

звернутися до сервісного центру Apple з фото та запросити оцінку пристрою

у разі підтвердження проблеми пристрій можуть замінити за гарантією.

Уникайте використання засобів для чищення на спиртовій основі (фото: Reddit/DakAttack316)

Не єдина проблема iPhone 17 Pro Max

Це не єдина скарга власників iPhone 17 Pro Max. Раніше користувачі відзначали підвищену схильність корпусу до подряпин, особливо в районі камер.

Також повідомлялося про перенесення матеріалу на дисплейні модулі в магазинах Apple Store, проблему з якою компанія згодом усунула, впровадивши силіконові кільця MagSafe.

Крім того, власники пристроїв повідомляють про збої в роботі iOS 26. Хоча Apple вже випустила оновлення з виправленнями, система все ще далека від ідеальної стабільності.