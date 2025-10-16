Новые iPhone 17 начали выгорать: в сети появляются жалобы владельцев (фото)

Причина изменения цвета - ошибка в защитном покрытии

По данным пользователей, изменение цвета связано с окислением алюминия и нарушением целостности защитного покрытия. Обычно Apple применяет анодированную защитную пленку, которая предотвращает подобные реакции, однако в некоторых партиях она, вероятно, оказалась нанесена неправильно. Это и привело к тому, что алюминиевая рамка начала окисляться и менять оттенок.

На опубликованных снимках видно, что цвет меняется прежде всего на гранях и вокруг блока камер - местах, которые чаще всего контактируют с поверхностями. Задняя панель при этом сохраняет первоначальный ярко-оранжевый оттенок, что подчеркивает неравномерность реакции между различными материалами.

iPhone 17 Pro Max постепенно приобретают оттенок розового золота из-за возможных проблем с окислением (фото: Reddit/DakAttack316)

"Мой оранжевый iPhone 17 Pro Max стал розово-золотым. Многие говорили, что это фотошоп, но теперь устройство приобрело ровный розовый оттенок. Думаю сходить в Apple Store - я покупал оранжевый, а не розовый iPhone", - написал один из пользователей Reddit.

Некоторые владельцы считают новый цвет уникальной особенностью, однако большинство хотят получить тот оттенок, за который заплатили. Пока Apple официальных комментариев не давала, но, по информации источников, компания внимательно следит за ситуацией.

Переход цвета наиболее заметен на рамке и корпусе камеры (фото: Reddit/DakAttack316)

Что делать, если ваш iPhone изменил цвет

Если ваш iPhone 17 Pro Max также изменил цвет, специалисты советуют:

осмотреть рамку при нейтральном освещении, чтобы подтвердить изменение оттенка

не использовать спиртовые средства или абразивные салфетки - это ускоряет окисление

обратиться в сервисный центр Apple с фото и запросить оценку устройства

при подтверждении проблемы устройство могут заменить по гарантии.

Избегайте использования чистящих средств на спиртовой основе (фото: Reddit/DakAttack316)

Не единственная проблема iPhone 17 Pro Max

Это не единственная жалоба владельцев iPhone 17 Pro Max. Ранее пользователи отмечали повышенную склонность корпуса к царапинам, особенно в районе камер.

Также сообщалось о переносе материала на дисплейные модули в магазинах Apple Store, проблему с которой компания впоследствии устранила, внедрив силиконовые кольца MagSafe.

Кроме того, владельцы устройств сообщают о сбоях в работе iOS 26. Хотя Apple уже выпустила обновление с исправлениями, система все еще далека от идеальной стабильности.