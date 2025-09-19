ua en ru
Нові iPhone 17 втрачають вигляд за лічені дні: що не так із корпусом (фото)

П'ятниця 19 вересня 2025 18:00
Нові iPhone 17 втрачають вигляд за лічені дні: що не так із корпусом (фото)
Автор: Павло Колеснік

Покупці від Гонконгу до Лондона і Нью-Йорка в п'ятницю шикувалися в черги за новими смартфонами Apple. Однак деякі з них виявили, що вітринні моделі iPhone 17 вже подряпані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Перші подряпини на нових iPhone 17

У синіх версій iPhone 17 Pro і Pro Max на корпусах з'явилися потертості лише за кілька годин після встановлення в магазинах у Гонконзі, Шанхаї та Лондоні. Журналісти також помітили, що чорний iPhone Air виявився не менш вразливим для подряпин.

Це перший за кілька років великий редизайн смартфонів Apple: компанія повернулася до алюмінієвого корпусу і заявила про більш стійке до пошкоджень покриття. Однак наразі невідомо, наскільки масовою є проблема. У самій Apple ситуацію не прокоментували.

Нові iPhone 17 втрачають вигляд за лічені дні: що не так із корпусом (фото)На задній панелі iPhone 17 Pro Max помітні подряпини (фото: Consomac)

Тим часом у Китаї користувачі почали публікувати в соцмережах фотографії пошкоджених корпусів нових iPhone 17. Хештег зі скаргами до середини дня п'ятниці увійшов у топ Weibo, зібравши понад 40 млн переглядів. На платформі X (колишній Twitter) також з'явилися фото і відео смартфонів із подряпинами.

Проблеми з алюмінієвим корпусом не нові

Алюміній, з якого виконані iPhone 17 Pro і Pro Max, відомий як схильний до подряпин матеріал. Особливо помітні дефекти на темних відтінках. Ще в 2012 році користувачі iPhone 5 скаржилися на аналогічну проблему у чорної версії. Новий iPhone 17 Pro випускається в трьох кольорах, найтемнішим з яких став глибокий синій - звичного чорного в лінійці немає.

Apple вже стикалася з проблемами в перші дні продажів: у iPhone 7 критикували глянсове покриття, яке швидко втрачало вигляд, а ультратонкий iPhone 6 отримав прізвисько "той, що гнеться".

Сильний попит на нові моделі

При цьому старт продажів iPhone 17 загалом виявився успішним. В Азії високий попит спостерігається насамперед на моделі Pro. У Гонконзі біля головного магазину Apple живі продажі обмежилися лише новим iPhone Air - за Pro і Pro Max покупцям пропонували замовляти онлайн з очікуванням до трьох тижнів.

Схожі терміни доставки встановлені в Австралії, Новій Зеландії, Китаї та Сінгапурі, а в Південній Кореї iPhone 17 Pro можна отримати протягом тижня. При цьому Pro Max обіцяють не раніше кінця жовтня.

