iPhone 17 позбувся головної функції камери, яку вже використовують смартфони Google

Коли Apple представила серію iPhone 17 і оновлення iOS 26, компанія не впровадила функцію, яка вже стала стандартом для флагманів Google Pixel 10. Йдеться про технологію, що дає змогу розрізняти реальні та згенеровані AI зображення - важливий захід захисту від цифрових підробок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNET .

Google впровадив систему C2PA для захисту контенту

У смартфонах Pixel 10 Google реалізував технологію C2PA (Коаліція за походження та автентичність контенту) - це міжнародна ініціатива, створена для ідентифікації зображень, створених або змінених за допомогою ШІ. Система допомагає користувачам відрізняти справжні фото від підробок.

Проблема дезінформації, пов'язаної з контентом на основі ШІ, зростає - особливо на тлі того, як швидко вдосконалюються інструменти генерації зображень.

Apple при цьому не входить до числа компаній, що підтримують C2PA. Але ж мільйони iPhone - це одні з найпопулярніших пристроїв для зйомки фото і відео у світі. Експерти вважають, що настав час Apple впровадити аналогічну систему і в свої камери.

Фото, зроблене на Pixel 10 Pro XL, містить інформацію C2PA, що вказує на використання інструментів ШІ (фото: CNET)

Як працює C2PA

Ініціатива C2PA, запущена Adobe, дає змогу "позначати" зображення спеціальними метаданими - контентними сертифікатами, які фіксують, чи було фото згенеровано або відредаговано за допомогою ШІ. Google - активний учасник проекту.

Починаючи з Pixel 10, кожна фотографія, знята на камеру смартфона, автоматично отримує мітку C2PA. Якщо користувач редагує знімок у додатку Google Photos за допомогою інструментів на базі ШІ, система додає позначку "Відредаговано за допомогою ШІ".

В інтерфейсі Google Photos з'явилася нова секція "Як це було зроблено", де відображається інформація про походження зображення: наприклад, "Знято камерою" - якщо фото зроблене камерою, або "Відредаговано за допомогою інструментів ШІ" - якщо застосовувалися ШІ-інструменти.

При використанні інструменту описового редагування в Google Photos з'являється позначка "Відредаговано за допомогою інструментів ШІ" (фото: CNET)

ШІ вже вбудований у кожне фото, але важливе прозоре маркування

Варто зазначити, що елементи штучного інтелекту використовуються практично в кожній сучасній фотографії - від розпізнавання сцен до об'єднання кадрів з різною експозицією. Однак Google відзначає тільки ті випадки, коли застосовувалися генеративні ШІ-інструменти.

Хоча реалізація поки що не ідеальна - не всі функції Google Photos коректно відображають мітки C2PA - компанія робить головне: додає інформацію про походження навіть до "чистих" знімків.

Як пояснив керівник із продукту в команді Pixel, Айзек Рейнольдс, мета Google - не просто позначити, що фото редагувалося за допомогою ШІ, а зробити наявність C2PA-інформації стандартом.

"Ми просто намагаємося заповнити ринок знімками з мітками, щоб наявність цієї інформації стала нормою", - зазначив Рейнольдс.

Чому Apple варто приєднатися до ініціативи

Якби Apple впровадила C2PA для всіх фотографій, зроблених на iPhone, це стало б важливим кроком для всієї індустрії. Масова поява зображень із сертифікатами допомогла б виробити у користувачів звичку перевіряти справжність фото.

Google і Samsung вже використовують подібні технології: пристрої Galaxy додають водяний знак "AI" і мітку C2PA до матеріалів, створених за допомогою нейромереж.

Поки що Apple не значиться серед учасників коаліції C2PA, і очікувати швидкого впровадження цієї технології складно. Однак експерти впевнені: вплив компанії на ринку настільки великий, що її участь могла б прискорити глобальний перехід до прозорості у сфері цифрового контенту.