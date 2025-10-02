Новий iPhone 17 Pro отримав приховану функцію, яка змінить роботу смартфона

При виборі iPhone 17 Pro більшість покупців звертає увагу на батарею, камери і дизайн. Але є одна нова функція, яку багато хто може не помітити, але яка може виявитися ключовою в майбутньому - система охолодження з паровою камерою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac .

Автор огляду зазначає, що, порівнюючи iPhone 17 Pro і iPhone Air, він вибрав Air і задоволений цим рішенням: батарея і камера не доставляють проблем. Однак нова парова камера в Pro-моделі змушує задуматися про майбутнє.

Система охолодження не стане головним фактором для купівлі Pro-моделі сьогодні, але може виявитися вирішальною через кілька років. Річ у тім, що така функція робить iPhone 17 Pro більш "готовим до майбутнього" для завдань, пов'язаних з ШІ.

Як Apple пояснює парову камеру

Нова архітектура iPhone 17 Pro включає парову камеру власної розробки Apple, яка покращує відведення тепла і підвищує продуктивність.

Деіонізована вода запаяна всередині камери, яка лазерним зварюванням вбудована в алюмінієвий корпус. Це дає змогу ефективно відводити тепло від потужного процесора A19 Pro, забезпечуючи його роботу на вищих рівнях продуктивності. Тепло розподіляється алюмінієвим корпусом, підтримуючи стабільну температуру і комфорт під час утримання смартфона в руках.

По суті, парова камера забезпечує високу продуктивність на стабільному рівні, навіть при інтенсивному навантаженні.

Випарна камера в iPhone 17 Pro (фото: 9to5Mac)

AI та майбутнє навантаження на iPhone

Автор зазначає, що раніше вважався "футуристичною" моделлю Air. Але тепер iPhone 17 Pro виглядає більш перспективним, оскільки готовий до завдань, пов'язаних з ШІ майбутнього.

ШІ стає дедалі важливішим для роботи смартфонів - не тільки для ефектних функцій на кшталт генерації відео. iOS 26, хоч і відома як оновлення "Liquid Glass", тихо додала понад 20 функцій Apple Intelligence. Основні тренди:

Apple намагається запускати ШІ локально на пристрої

ШІ використовується для поліпшення повсякденних завдань.

Перше вимагає максимальної потужності процесора, оскільки завдання ШІ сильно навантажують систему. Друге означає, що базові функції, на кшталт пошуку або пропозицій опитувань, також будуть підтримуватися ШІ. Це підвищує можливості iPhone, але збільшує навантаження на систему.

Apple Intelligence (фото: 9to5Mac)

Чому випарна камера важлива

iPhone 17 Pro з паровою камерою найкраще підготовлений для всіх майбутніх завдань Apple Intelligence. Раніше iPhone 15 Pro і 16 Pro нагрівалися і сповільнювалися при виконанні певних завдань ШІ. Air поки справляється краще, але зі зростанням кількості функцій ШІ ситуація може змінитися.

Наприклад, великі оновлення Siri з ШІ очікуються на початку наступного року. Коли вони з'являться, використання функцій Apple Intelligence зросте, і iPhone з паровою камерою покаже помітну перевагу в продуктивності.