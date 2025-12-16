Нові гаджети та функції iOS 26: інсайдери розповіли, що Apple планує представити в майбутньому

Минулого тижня були опубліковані деталі про майбутні пристрої Apple і функції iOS 26. Усередині компанії операційну систему все ще називали iOS 19, хоча вона відповідає майбутній iOS 26. Джерела також надали список ще не анонсованих пристроїв і функцій, які підтвердили багато чуток про плани Apple.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors , що спеціалізується на новинах про продукцію Apple.

Деякі пристрої, такі як AirTag 2, iPad і Home Hub, очікуються на початку 2026 року, а інші з'являться пізніше. У програмному забезпеченні Apple не вказані дати випуску, тому точних термінів для багатьох продуктів поки немає.

