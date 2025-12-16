Нові гаджети та функції iOS 26: інсайдери розповіли, що Apple планує представити в майбутньому
Минулого тижня були опубліковані деталі про майбутні пристрої Apple і функції iOS 26. Усередині компанії операційну систему все ще називали iOS 19, хоча вона відповідає майбутній iOS 26. Джерела також надали список ще не анонсованих пристроїв і функцій, які підтвердили багато чуток про плани Apple.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors, що спеціалізується на новинах про продукцію Apple.
AirTags і пристрої для дому
- AirTag 2 - B589
- Apple Studio Display 2 - J427 і J527
- Apple TV - J355
- Home hub 1 (з базою) - J490
- Home hub 2 (настінний) - J491
- Невідомий аксесуар для дому - J229 (можливо, окрема база або нова камера Apple)
- Настільний робот - J595
- HomePod mini 2 - B525.
iPad
- iPad 12 - J581 і J582 (Wi-Fi і Cellular)
- iPad Air M4 - J707, J708, J737, J738 (11 і 13 дюймів, Wi-Fi і Cellular).
iPhone
- iPhone 17e - V159
- iPhone Air 2 - V62 (програмне забезпечення передує рішенню Apple відкласти запуск)
- iPhone 18 Pro - V63
- iPhone 18 Pro Max - V64
- Складаний iPhone - V68.
Mac
- Недорогий MacBook із чипом A18 Pro - J700
- MacBook Pro M5 Pro/Max - J714c, J714s, J716c, J716s (14 і 16 дюймів)
- MacBook Air M5 - J813 і J815 (13 і 15 дюймів)
- Mac Studio M5 - J775c і J775d (M5 Max і M5 Ultra)
- Mac mini M5 - J873g і J873s (M5 і M5 Pro)
- MacBook Pro 14 дюймів M6 - J804 - MacBook Pro 14 дюймів
- MacBook Pro M6 Pro/Max - K114c, K114s, K116c, K116s.
Носимі пристрої
- Шолом Vision Air - N100 (легша і доступніша версія Vision Pro)
- Прототип AR-окулярів - N421 (передбачалося до випуску, потім скасовано)
- AR-окуляри для Mac - N107 (аналогічно скасовано)
- Дешевий Vision Pro - N109
- AI-окуляри - N50 / N401 (конкурент Meta Ray-Ban)
- Apple Watch Series 12 - N237 і N238 (Wi-Fi і Cellular)
- Apple Watch Ultra 4 - N240.
Чипи
- U3 (Ultra Wideband) - T203
- M5 Pro/Max/Ultra - T6050
- M6 - T8152
- A20/A20 Pro - T8160
- S11 - T8320.
Невідомі пристрої
- N110, N209, N216, J349, J190, J226.
Деякі пристрої, такі як AirTag 2, iPad і Home Hub, очікуються на початку 2026 року, а інші з'являться пізніше. У програмному забезпеченні Apple не вказані дати випуску, тому точних термінів для багатьох продуктів поки немає.
Нагадаємо, що Apple опублікувала щорічний рейтинг найбільш скачуваних додатків та ігор для iPhone і iPad.
А ще ми писали, що у 2026 році Apple планує випустити нові MacBook з унікальними функціями і поліпшеними чіпами.
Також ми писали, що Google і Apple тестують новий інструмент для перенесення даних між Android і iPhone, спрощуючи перехід між платформами.