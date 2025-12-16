ua en ru
Нові гаджети та функції iOS 26: інсайдери розповіли, що Apple планує представити в майбутньому

Вівторок 16 грудня 2025 18:00
UA EN RU
Нові гаджети та функції iOS 26: інсайдери розповіли, що Apple планує представити в майбутньому Подробиці майбутніх пристроїв Apple і iOS 26 з'явилися в мережі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Минулого тижня були опубліковані деталі про майбутні пристрої Apple і функції iOS 26. Усередині компанії операційну систему все ще називали iOS 19, хоча вона відповідає майбутній iOS 26. Джерела також надали список ще не анонсованих пристроїв і функцій, які підтвердили багато чуток про плани Apple.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors, що спеціалізується на новинах про продукцію Apple.

AirTags і пристрої для дому

  • AirTag 2 - B589
  • Apple Studio Display 2 - J427 і J527
  • Apple TV - J355
  • Home hub 1 (з базою) - J490
  • Home hub 2 (настінний) - J491
  • Невідомий аксесуар для дому - J229 (можливо, окрема база або нова камера Apple)
  • Настільний робот - J595
  • HomePod mini 2 - B525.

iPad

  • iPad 12 - J581 і J582 (Wi-Fi і Cellular)
  • iPad Air M4 - J707, J708, J737, J738 (11 і 13 дюймів, Wi-Fi і Cellular).

iPhone

  • iPhone 17e - V159
  • iPhone Air 2 - V62 (програмне забезпечення передує рішенню Apple відкласти запуск)
  • iPhone 18 Pro - V63
  • iPhone 18 Pro Max - V64
  • Складаний iPhone - V68.

Mac

  • Недорогий MacBook із чипом A18 Pro - J700
  • MacBook Pro M5 Pro/Max - J714c, J714s, J716c, J716s (14 і 16 дюймів)
  • MacBook Air M5 - J813 і J815 (13 і 15 дюймів)
  • Mac Studio M5 - J775c і J775d (M5 Max і M5 Ultra)
  • Mac mini M5 - J873g і J873s (M5 і M5 Pro)
  • MacBook Pro 14 дюймів M6 - J804 - MacBook Pro 14 дюймів
  • MacBook Pro M6 Pro/Max - K114c, K114s, K116c, K116s.

Носимі пристрої

  • Шолом Vision Air - N100 (легша і доступніша версія Vision Pro)
  • Прототип AR-окулярів - N421 (передбачалося до випуску, потім скасовано)
  • AR-окуляри для Mac - N107 (аналогічно скасовано)
  • Дешевий Vision Pro - N109
  • AI-окуляри - N50 / N401 (конкурент Meta Ray-Ban)
  • Apple Watch Series 12 - N237 і N238 (Wi-Fi і Cellular)
  • Apple Watch Ultra 4 - N240.

Чипи

  • U3 (Ultra Wideband) - T203
  • M5 Pro/Max/Ultra - T6050
  • M6 - T8152
  • A20/A20 Pro - T8160
  • S11 - T8320.

Невідомі пристрої

  • N110, N209, N216, J349, J190, J226.

Деякі пристрої, такі як AirTag 2, iPad і Home Hub, очікуються на початку 2026 року, а інші з'являться пізніше. У програмному забезпеченні Apple не вказані дати випуску, тому точних термінів для багатьох продуктів поки немає.

Нагадаємо, що Apple опублікувала щорічний рейтинг найбільш скачуваних додатків та ігор для iPhone і iPad.

А ще ми писали, що у 2026 році Apple планує випустити нові MacBook з унікальними функціями і поліпшеними чіпами.

Також ми писали, що Google і Apple тестують новий інструмент для перенесення даних між Android і iPhone, спрощуючи перехід між платформами.

