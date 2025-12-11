Apple готує два MacBook з унікальними функціями у 2026 році: що чекати від новинок

Наступного року Apple представить кілька нових варіантів Macbook, але особливу увагу привертають дві моделі 2026 року, які можуть покласти початок нової ери для комп'ютерів компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac .

Початок 2026 року: новий недорогий MacBook

За чутками, на початку наступного року Apple представить абсолютно новий MacBook - найдоступніший у лінійці.

Новий ноутбук отримає 12,9-дюймовий екран, буде доступний у яскравих кольорах, як-от синій, рожевий і жовтий, а також оснащений чипом A18 Pro рівня iPhone. Очікувана ціна - близько 599-699 доларів.

Довгий час Apple уникала випуску бюджетного MacBook, здатного конкурувати з недорогими Chromebook і ПК. Зараз, схоже, компанія готова боротися за більшу частку ринку Mac.

Оновлення macOS традиційно фокусувалися на інтеграції з iPhone. При цьому багато власників iPhone досі обирають для роботи та особистого використання інші комп'ютери, ймовірно, через високу вартість Mac. Новий недорогий MacBook може допомогти Apple залучити цих користувачів.

Кінець 2026 року: MacBook Pro на M6

Наприкінці наступного року, за чутками, Apple планує велике оновлення MacBook Pro.

Якщо бюджетний MacBook робить платформу доступнішою, то M6 MacBook Pro може просунути її в іншому напрямі - завдяки ключовим поліпшенням, як-от сенсорний екран і, можливо, підтримка стільникового зв'язку.

Новинка отримає повністю перероблений корпус - вона стане тоншою і легшою, а також вперше в лінійці може обзавестися OLED-дисплеєм без вирізу. За чутками, Apple також може запропонувати 5G-варіант із власним модемом C2.

Навіть якщо стільниковий зв'язок не з'явиться, додавання сенсорного екрана вже стане важливою віхою для Mac. Раніше Apple категорично відмовлялася впроваджувати сенсорне управління, але новий MacBook Pro може покласти початок новій ері платформи.