Google та Apple готують новий спосіб перенесення даних між Android та iPhone: що відомо

Google і Apple спільно працюють над тим, щоб зробити процес переходу з Android на iPhone і назад простішим і зручнішим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority .

Перенесення даних між Android та iPhone все ще проблемне

Наразі користувачам доводиться використовувати додатки Switch to Android від Google або Move to iOS від Apple для перенесення даних між пристроями. Однак процес часто стикається з проблемами: неповна передача даних, втрата фото або повідомлень, несумісність додатків, збої iMessage і SMS.

До того ж перенесення може йти дуже повільно, додаючи розчарування користувачеві.

Google і Apple працюють над поліпшенням процесу

За даними 9to5Google, компанії підтвердили, що співпрацюють, щоб поліпшити цей процес і зробити його більш надійним.

Хоча точні деталі поки що не розкрито, в останній Android Canary для пристроїв Pixel уже включено роботу над новою системою переходу, але поки що невідомо, як саме вона працюватиме.

При цьому в останній збірці Canary з'явилася нова опція "Копіювати дані", яка запускає бездротове перенесення. Вона доступна через: Налаштування, Ваш профіль, Усі сервіси, Зв'язати з iPhone або iPad.

У стабільній версії Android 16 QPR2 такої функції немає - там доступна тільки передача eSIM. Нова опція дозволяє ввести ID сесії та код-пароль, забезпечуючи безпечне з'єднання між пристроями. Для роботи потрібен iPhone з iOS 26.

Нова опція в останній збірці Android Canary (фото: Android Authority)

Інтеграція в процес налаштування пристрою

Також нова функція інтегрована в процес налаштування пристрою: при виборі "Копіювати дані через Android Switch" і вказівці iPhone або iPad, можна використовувати код замість QR-коду.

Поки що це не фінальний варіант методу, над яким працюють Google і Apple, але вже зрозуміло, що процес вдосконалюється. Передбачається, що оновлена система стане частиною налаштування пристроїв і буде доступна спочатку в бета-версіях iOS 26 і Android, а потім вийде в стабільному релізі з розширеними можливостями перенесення даних.