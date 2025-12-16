ua en ru
Вт, 16 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Новые гаджеты и функции iOS 26: инсайдеры рассказали, что Apple планирует представить в будущем

Вторник 16 декабря 2025 18:00
UA EN RU
Новые гаджеты и функции iOS 26: инсайдеры рассказали, что Apple планирует представить в будущем Подробности будущих устройств Apple и iOS 26 появились в сети (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

На прошлой неделе были опубликованы детали о будущих устройствах Apple и функциях iOS 26. Внутри компании операционную систему все еще называли iOS 19, хотя она соответствует будущей iOS 26. Источники также предоставили список еще не анонсированных устройств и функций, подтвердивших многие слухи о планах Apple.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors, специализирующийся на новостях о продукции Apple.

AirTags и устройства для дома

  • AirTag 2 - B589
  • Apple Studio Display 2 - J427 и J527
  • Apple TV - J355
  • Home hub 1 (с базой) - J490
  • Home hub 2 (настенный) - J491
  • Неизвестный аксессуар для дома - J229 (возможно, отдельная база или новая камера Apple)
  • Настольный робот - J595
  • HomePod mini 2 - B525.

iPad

  • iPad 12 - J581 и J582 (Wi-Fi и Cellular)
  • iPad Air M4 - J707, J708, J737, J738 (11 и 13 дюймов, Wi-Fi и Cellular).

iPhone

  • iPhone 17e - V159
  • iPhone Air 2 - V62 (программное обеспечение предшествует решению Apple отложить запуск)
  • iPhone 18 Pro - V63
  • iPhone 18 Pro Max - V64
  • Складной iPhone - V68.

Mac

  • Недорогой MacBook с чипом A18 Pro - J700
  • MacBook Pro M5 Pro/Max - J714c, J714s, J716c, J716s (14 и 16 дюймов)
  • MacBook Air M5 - J813 и J815 (13 и 15 дюймов)
  • Mac Studio M5 - J775c и J775d (M5 Max и M5 Ultra)
  • Mac mini M5 - J873g и J873s (M5 и M5 Pro)
  • MacBook Pro 14 дюймов M6 - J804
  • MacBook Pro M6 Pro/Max - K114c, K114s, K116c, K116s.

Носимые устройства

  • Шлем Vision Air - N100 (легкая и более доступная версия Vision Pro)
  • Прототип AR-очков - N421 (предполагалось к выпуску, затем отменено)
  • AR-очки для Mac - N107 (аналогично отменено)
  • Дешевый Vision Pro - N109
  • AI-очки - N50 / N401 (конкурент Meta Ray-Ban)
  • Apple Watch Series 12 - N237 и N238 (Wi-Fi и Cellular)
  • Apple Watch Ultra 4 - N240.

Чипы

  • U3 (Ultra Wideband) - T203
  • M5 Pro/Max/Ultra - T6050
  • M6 - T8152
  • A20/A20 Pro - T8160
  • S11 - T8320.

Неизвестные устройства

  • N110, N209, N216, J349, J190, J226.

Некоторые устройства, такие как AirTag 2, iPad и Home Hub, ожидаются в начале 2026 года, а другие появятся позже. В программном обеспечении Apple не указаны даты выпуска, поэтому точных сроков для многих продуктов пока нет.

Напомним, что Apple опубликовала ежегодный рейтинг самых скачиваемых приложений и игр для iPhone и iPad.

А еще мы писали, что в 2026 году Apple планирует выпустить новые MacBook с уникальными функциями и улучшенными чипами.

Также мы писали, что Google и Apple тестируют новый инструмент для переноса данных между Android и iPhone, упрощая переход между платформами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple iPhone Гаджеты
Новости
В Святошинском районе Киева произошло "громкое" задержание: полиция стреляла в воздух
В Святошинском районе Киева произошло "громкое" задержание: полиция стреляла в воздух
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море