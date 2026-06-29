Нові брехливі заяви Путіна про Україну мають конкретну мету, - ISW

Російський диктатор Володимир Путін умисно вигадує "перемоги" армії РФ та "поразки" Сил оборони України. Мета глави Кремля цілком чітка - продовжувати війну за будь-яку ціну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Нові брехливі заяви Путіна пролунали під час з'їзду його партії "Єдина Росія" 28 червня.

Диктатор укотре продемонстрував намір досягти всіх своїх цілей у війні проти України військовим шляхом.

Як зазначили в ISW, він рішуче відкидає заклики українського лідера Володимира Зеленського до переговорів.

Глава Кремля також стверджує, що Росія має достатньо сил, ресурсів і політичної волі, щоб "дати відсіч Заходу" в разі конфлікту.

Що цікаво, Путіну знову примарилося, що Сили оборони України "відступають" уздовж усієї лінії фронту. Однак жодних доказів цього диктатор не навів.

Американські аналітики наголошують: виступ глави Кремля був черговою спробою представити воєнну перемогу Росії над Україною як неминучу.

Також диктатор намагався переконати росіян, що "ЗСУ перебувають на межі краху".

"Путін не обговорював українську кампанію діпстрайків проти Росії чи масштабний дефіцит бензину по всій країні, але він, ймовірно, непомітно намагається показати, що усвідомлює економічні та соціальні труднощі, з якими стикається РФ", - пояснюють в ISW.