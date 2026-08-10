Росія планує випускати по Україні 200 балістичних ракет за одну атаку, - "Мадяр"

Росія налаштована майже втричі збільшити кількість балістичних ракет, якими здатна завдати удару по Україні в межах одного повітряного нападу.

Про це попередив командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Як пояснив "Мадяр", станом на сьогодні російські загарбники здатні одночасно випустити залп із 77 балістичних ракет.

Однак плани ворога передбачають збільшення цієї кількості до 200 одиниць.

Командувач СБС не приховує, що це одна з найбільш вразливих точок України, оскільки країна відчуває дефіцит перехоплювачів для американських систем Patriot - єдиного комплексу в українському арсеналі, здатного збивати балістику.

Це означає, що десятки ракет, які Росія запускає під час масованих атак, долітають до цілей.

"Навіть якщо їм вдасться досягти лише половини цієї кількості, усе це полетить на нас", - попередив "Мадяр".

Він також пояснив, що є лише один спосіб зменшити кількість таких ракет - завдавати ударів по кожному об'єкту, залученому до їхнього виробництва. Це підкреслює важливість далекобійних ударів України вглиб території Росії.

Оновлено 16:31

Командувач СБС уточнив, що Росія справді хоче досягти показника залпу в 200 ракет одночасно, але йдеться не лише про балістику.

Він підкреслив, що була помилка при перекладі його слів англійською мовою