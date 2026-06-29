Новые лживые заявления Путина об Украине преследуют конкретную цель, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Новые лживые заявления Путина прозвучали во время съезда его партии "Единая Россия" 28 июня.

Диктатор еще раз продемонстрировал намерение достичь всех своих целей в войне против Украины военным путем.

Как отметили в ISW, он решительно отбрасывает призывы украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам.

Глава Кремля также утверждает, что у России есть достаточно сил, ресурсов и политической воли, чтобы "дать отпор Западу" в случае конфликта.

Что интересно, Путину снова померещилось, что Силы обороны Украины "отступают" вдоль всей линии фронта. Однако никаких доказательств этому у диктатора нет.

Американские аналитики отмечают: выступление главы Кремля было очередной попыткой представить военную победу России над Украиной как неизбежную.

Также диктатор пытался убедить россиян, что "ВСУ находятся на грани краха".

"Путин не обсуждал украинскую кампанию дипстрайков против России или масштабный дефицит бензина по всей стране, но он, вероятно, незаметно пытается показать, что отдает себе отчет в экономических и социальных трудностях, с которыми сталкивается РФ", - объясняют в ISW.