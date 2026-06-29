Путін зізнався, що угод з Трампом в Анкориджі не було

Під час зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в Анкориджі не було підписано жодних угод щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Путіна в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну .

Що Путін сказав про "дух Анкориджа"

Путін заявив, що зустріч на Алясці не призвела до підписання конкретних угод, а домовленості залишилися лише на рівні розмов.

"Ніхто не ставив ніяких підписів, але ми обговорювали певні можливості завершення конфлікту в Україні, і компроміси, які обговорювалися, це якраз були ті пропозиції, які були звернені американською стороною до нас", - заявив очільник Кремля.

За його словами, американські переговорники просили російську сторону піти на низку компромісів, і Москва нібито погодилася на частину з цих пропозицій.

Однак до жодного юридичного чи формального закріплення так званого "духу Анкориджа" справа так і не дійшла.

Нагадаємо, спекуляції щодо таємних угод між США та РФ були розвіяні кілька днів тому. Державний секретар США Марко Рубіо дав однозначну відповідь щодо результатів переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна, категорично заперечивши наявність домовленостей щодо долі України.

За словами Рубіо, на саміті в Анкориджі "були лише пропозиції, а не угоди". Він підкреслив, що американська сторона дійсно робила пропозиції щодо завершення війни, проте жодна з них не перетворилася на документ чи узгоджений план.