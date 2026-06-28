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В МЗС висміяли "переможні" заяви Путіна

20:19 28.06.2026 Нд
2 хв
Реальний стан справ на фронті кардинально відрізняється від звітів Кремля
aimg Сергій Козачук
В МЗС висміяли "переможні" заяви Путіна Фото: російський диктатор Володимир Путін (Віталій Носач/РБК-Україна)
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Росія за понад чотири роки повномасштабного вторгнення не досягла жодної мети та втратила 1,3 мільйона чоловіків, а її просування повністю зупинилося.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в X.

Реальні результати російської агресії

За словами представника МЗС, заяви Кремля про нібито близьку перемогу суперечать реальному стану справ на фронті. Москва розпочала агресивну війну з розрахунком на швидкий успіх, але за п'ятий рік бойових дій зазнала колосальних збитків.

"POV: ви говорите так, ніби ось-ось виграєте війну (вже п'ятий рік поспіль). РЕАЛЬНО: ви розпочали агресивну війну, намагаючись швидко перемогти; не досягли жодної мети, втративши 1,3 мільйона чоловіків за понад 4 роки", - наголосив Тихий.

Бойові дії переходять на територію РФ

Спікер українського зовнішньополітичного відомства додав, що нинішні спроби окупантів просуватися вперед повністю заблоковані українськими захисниками.

Ба більше, сама війна почала повертатися безпосередньо у Російську Федерацію.

"Ваше повільне просування зупинилося - війна повертається на вашу територію", - резюмував речник МЗС.

Заяви Путіна та падіння рейтингів Кремля

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін виступив на з'їзді партії "Єдина Росія", де назвав поточний період "доленосним" для країни.

Під час промови він стверджував, що Захід нібито намагається позбутися РФ, а також оголосив російських військових, які воюють проти України, новираною "справжньою елітою" Росії.

Такі заяви лунають на тлі серйозних внутрішніх проблем у РФ. Зокрема, у червні рівень довіри громадян Росії до диктатора обвалився до історичного мінімуму з початку повномасштабного вторгнення і впав до 69%. Рейтинг Путіна стрімко знизився після наймасштабнішої повітряної атаки на Москву.

Крім того, у Держдумі РФ від диктатора вперше публічно вимагали представити чіткий план закінчення бойових дій проти України.

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