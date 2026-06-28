В МЗС висміяли "переможні" заяви Путіна

Росія за понад чотири роки повномасштабного вторгнення не досягла жодної мети та втратила 1,3 мільйона чоловіків, а її просування повністю зупинилося.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в X .

Реальні результати російської агресії

За словами представника МЗС, заяви Кремля про нібито близьку перемогу суперечать реальному стану справ на фронті. Москва розпочала агресивну війну з розрахунком на швидкий успіх, але за п'ятий рік бойових дій зазнала колосальних збитків.

"POV: ви говорите так, ніби ось-ось виграєте війну (вже п'ятий рік поспіль). РЕАЛЬНО: ви розпочали агресивну війну, намагаючись швидко перемогти; не досягли жодної мети, втративши 1,3 мільйона чоловіків за понад 4 роки", - наголосив Тихий.

Бойові дії переходять на територію РФ

Спікер українського зовнішньополітичного відомства додав, що нинішні спроби окупантів просуватися вперед повністю заблоковані українськими захисниками.

Ба більше, сама війна почала повертатися безпосередньо у Російську Федерацію.

"Ваше повільне просування зупинилося - війна повертається на вашу територію", - резюмував речник МЗС.