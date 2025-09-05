Частина району на Чернігівщині без світла через влучання дронів РФ по інфраструктурі

Нагадаємо, 4 вересня, російські війська завдали ракетного удару по блокпосту на в’їзді до населеного пункту Новоселівка з Чернігова. Окупанти поцілили по співробітниках гуманітарної місії, які займалися очищенням території від мін та інших вибухонебезпечних предметів.

Спочатку повідомляли про двох загиблих та п'ятьох поранених внаслідок ворожого удару

Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу РФ загинуло двоє людей і ще вісім постраждали. Серед вбитих - водій Данської ради з питань біженців (DRC) Сергій. В нього залишилась дружина та донька.