ua en ru
Пт, 05 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Удар по місії розмінування у Чернігові: кількість поранених зросла

П'ятниця 05 вересня 2025 00:14
UA EN RU
Удар по місії розмінування у Чернігові: кількість поранених зросла Фото: росіяни вдарили по гуманітарній місії (https://t.me/bryzynskyi)
Автор: Наталія Кава

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по гуманітарній місії розмінування в Чернігівській області зросла до восьми осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Данську раду з питань біженців (DRC).

У DRC уточнили, що під час російської атаки їх команда проводила розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів з метою забезпечити безпечний доступ до місцевої інфраструктури, сільських робіт та будинків.

Наразі відомо, що внаслідок цинічної атаки росіян загинуло двоє людей, ще восьмеро поранено. Данська компанія надає усю необхідну допомогу поранених та сімʼям постраждалих.

"Цей удар по цивільній гуманітарній операції є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права (МГП). Гуманітарні працівники, а також громади, які вони обслуговують, ніколи не повинні ставати мішенню під час виконання рятувальних заходів", - заявили у DRC.

Також відомо, що серед вбитих - водій DRC Сергій. В нього залишилась дружина та донька.

Ракетний удар по Чернігову

Нагадаємо, сьогодні, 4 вересня, російські війська завдали ракетного удару по блокпосту на в’їзді до населеного пункту Новоселівка з Чернігова.

Російські війська завдали удару по співробітниках гуманітарної місії, які займалися очищенням території від мін та інших вибухонебезпечних предметів.

Так, о 14:53 в Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Вже о 14:58 стало відомо про вибухи в межах Чернігова.

Як повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, це був цілеспрямований обстріл працівників організації "Данська рада у справах біженців". Атака ракетою відбулася по Киселівській громаді поблизу Чернігова.

Раніше було відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених внаслідок ворожого удару.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігів Війна в Україні
Новини
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії