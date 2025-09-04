ua en ru
Ракетний удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до п'яти

Чернігів, Четвер 04 вересня 2025 20:26
Ракетний удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до п'яти Фото: кількість поранених внаслідок ракетного удару по околицях Чернігова зросла (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по околицях Чернігова 4 вересня зросла до п'яти осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

За його словами, наразі відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених через російський ракетний удар по Киселівській громаді.

Це працівники гуманітарної місії із розмінування "Данська рада у справах біженці". Поранені отримують всю необхідну допомогу у медичних закладах.

За словами Чауса, на місці події працюють правоохоронці, документуючи наслідки удару.

"Ще один акт безглуздого терору від РФ - напад на тих, хто допомагає долати наслідки війни", - наголосив глава ОВА.

Фото: наслідки ракетного удару (t.me/chernigivskaODA)

Ракетний удар по Чернігову

Нагадаємо, сьогодні, 4 вересня, російські війська завдали ракетного удару по блокпосту на в’їзді до населеного пункту Новоселівка з Чернігова.

За інформацією глави МВА, росіяни вдарили по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які виконували роботи з очищення території від мін та інших вибухонебезпечних предметів.

Раніше глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомляв, що внаслідок російського удару загинули двоє людей, ще троє - поранені. Однак пізніше кількість постраждалих зросла.

Він уточнив, що це був прицільний удар по працівниках гуманітарної місії з розмінування "Данська рада у справах біженців". Ракета атакувала Киселівську громаду, що знаходиться під Черніговом.

