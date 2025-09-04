Ракетний удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до п'яти

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по околицях Чернігова 4 вересня зросла до п'яти осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

За його словами, наразі відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених через російський ракетний удар по Киселівській громаді.

Це працівники гуманітарної місії із розмінування "Данська рада у справах біженці". Поранені отримують всю необхідну допомогу у медичних закладах.

За словами Чауса, на місці події працюють правоохоронці, документуючи наслідки удару.

"Ще один акт безглуздого терору від РФ - напад на тих, хто допомагає долати наслідки війни", - наголосив глава ОВА.

Фото: наслідки ракетного удару (t.me/chernigivskaODA)