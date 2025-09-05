Часть района на Черниговщине без света из-за попадания дронов РФ по инфраструктуре

Напомним, 4 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по блокпосту на въезде в населенный пункт Новоселовка из Чернигова. Оккупанты попали по сотрудникам гуманитарной миссии, которые занимались очисткой территории от мин и других взрывоопасных предметов.

Сначала сообщали о двух погибших и пяти раненых в результате вражеского удара

Позже стало известно, что в результате обстрела РФ погибли два человека и еще восемь пострадали. Среди убитых - водитель Датского совета по вопросам беженцев (DRC) Сергей. У него осталась жена и дочь.