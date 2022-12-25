Нове загострення конфлікту? Косово заборонило в'їзд сербському патріарху

"Святійший патріарх сербський Порфирій з подивом сприйняв звістку про те, що влада в Приштині 25 грудня заборонила йому поїздку до Печської патріархії, яка є першою і багатовіковою резиденцією Сербської православної церкви і монастирем, ігуменом, тобто старцем якого є патріарх, напередодні великого свята Різдва Христового, яке святкує весь християнський світ", - йдеться в інформації.

Проте патріарх Порфирій все ж таки очікує, що зможе відслужити богослужіння в Печській патріархії і підкреслює, що це рішення "вкрай дискримінаційне" і воно має бути скасовано.

"Повинно бути припинено попрання прав людини і релігійних свобод православних сербів, які проживають в Краї, на землі своїх предків, де сербський народ проживав безперервно протягом щонайменше півтори тисячі років. Тому патріарх молить Бога за мир і доброзичливість між усіма людьми, а особливо молиться за панування миру між сербами та албанцями в Косово та Метохії, де вони жили разом протягом століть", - наводить Vecernje Novosti слова релігійного діяча.

Таке рішення, на думку видання, може загострити відносини із Сербією, які й без того досить напружені. І нагадує, що останнє загострення в Косові почалось після того, як просербська партія оголосила бойкот органам влади в чотирьох північних муніципалітетах. Після цього в муніципалітети зайшли косовські поліцейські, і там були призначені повторні вибори.