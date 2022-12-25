Новое обострение конфликта? Косово запретило въезд сербскому патриарху

"Святейший патриарх сербский Порфирий с удивлением воспринял известие о том, что власть в Приштине 25 декабря запретила ему поездку в Печскую патриархию, которая является первой и многовековой резиденцией Сербской православной церкви и монастырем, игуменом, то есть старцем которого является патриарх, накануне большого праздника Рождества Христового, которое отмечает весь христианский мир", - говорится в информации.

Однако патриарх Порфирий все же ожидает, что сможет совершить богослужение в Печской патриархии и подчеркивает, что это решение "крайне дискриминационное" и оно должно быть отменено.

"Должно быть прекращено попрание прав человека и религиозных свобод православных сербов, проживающих в Крае, на земле своих предков, где сербский народ проживал непрерывно в течение по меньшей мере полутора тысяч лет. Поэтому патриарх молит Бога о мире и доброжелательности между всеми людьми, а особенно молится за господство мира между сербами и албанцами в Косово и Метохии, где они жили вместе на протяжении веков", - приводит Vecernje Novosti слова религиозного деятеля.

Такое решение, по мнению издания, может обострить отношения с Сербией, которые и так достаточно напряжены. И напоминает, что последнее обострение в Косово началось после того, как просербская партия объявила бойкот власти в четырех северных муниципалитетах. После этого в муниципалитеты вошли косовские полицейские, и там были назначены повторные выборы.