Прем'єр Косово звинуватив РФ в розпалюванні нового конфлікту в Європі
Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті попередив, що Росія розпалює напруженість між його країною та Сербією через невдачі на війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Етнічні серби на півночі Косово понад тиждень встановлювали барикади, перешкоджаючи вільному пересуванню косовської влади, всупереч закликам США та ЄС демонтувати незаконні блокпости.
"ЄС, США, всі згодні з тим, що барикади слід зняти. Але вони також стурбовані тим, як це може бути використано та зловживано Белградом", - сказав прем'єр Косово
Курті сказав, що він стурбований тим, що напружена ситуація може загостритися на користь Володимира Путіна, оскільки російські та сербські сили провели 104 спільні військові навчання у 2021 році.
"Тепер, коли Росія отримала серйозні поразки в Україні після свого вторгнення та агресії, вона зацікавлена в аутсорсингу свого розпалювання війни на Балканах, де у них є клієнт, який знаходиться в Белграді", – сказав Курті.
Він додав, що погодився дати військам під керівництвом НАТО, відомим як KFOR, час, щоб переконати тих, хто на барикадах, відступити, але зазначив що їм не можна дозволити залишатися надовго. Однак сказав, що барикади є кроком до поділу країни, яка є незалежною від Сербії з 2008 року.
"Я думаю, що наших західних партнерів і друзів хвилюють зв'язки Белграда з Москвою. Ми не знаємо, як вони (партнери - ред.) можуть бути оперативними у разі зростання напруженості, у бік ескалації на півночі", - пояснив він.
Нагадаємо, На кордоні частково визнаного Косова сталося зіткнення між сербськими правоохоронцями та протестувальниками, які влаштували акцію біля КПП "Ярині", де місія НАТО збільшила чисельність своїх патрулів на тлі мітингу.
Що відбувається в Косово та чи розпочнеться нова війна на Балканах, читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.