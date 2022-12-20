Прем'єр Косово звинуватив РФ в розпалюванні нового конфлікту в Європі

Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті попередив, що Росія розпалює напруженість між його країною та Сербією через невдачі на війні проти України.

Етнічні серби на півночі Косово понад тиждень встановлювали барикади, перешкоджаючи вільному пересуванню косовської влади, всупереч закликам США та ЄС демонтувати незаконні блокпости.

"ЄС, США, всі згодні з тим, що барикади слід зняти. Але вони також стурбовані тим, як це може бути використано та зловживано Белградом", - сказав прем'єр Косово

Курті сказав, що він стурбований тим, що напружена ситуація може загостритися на користь Володимира Путіна, оскільки російські та сербські сили провели 104 спільні військові навчання у 2021 році.

"Тепер, коли Росія отримала серйозні поразки в Україні після свого вторгнення та агресії, вона зацікавлена в аутсорсингу свого розпалювання війни на Балканах, де у них є клієнт, який знаходиться в Белграді", – сказав Курті.

Він додав, що погодився дати військам під керівництвом НАТО, відомим як KFOR, час, щоб переконати тих, хто на барикадах, відступити, але зазначив що їм не можна дозволити залишатися надовго. Однак сказав, що барикади є кроком до поділу країни, яка є незалежною від Сербії з 2008 року.