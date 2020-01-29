Новая цена на газ и вакцина от коронавируса: новости за 28 января

Коллаж РБК-Украина

"Нафтогаз" установил новую цену на газ, Трамп предложил "Сделку века" для Израиля и Палестины, в Китае разработали вакцину от коронавируса. Подробнее о том, что произошло во вторник, 28 января, - в материале РБК-Украина

"Нафтогаз" установил новую цену на газ для населения

НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей по ПСО в январе 2020 года на уровне 4,65 грн за кубометр. Таким образом, в январе цена газа выросла почти на 9%.

Как отметили в пресс-службе НАК, цена не включает НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.

Дела Майдана: Рябошапка вернул предыдущий состав прокуроров

В дела Майдана вернули предыдущий состав прокуроров, а именно Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова. Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа в Facebook. Это решение принял генпрокурор Руслан Рябошапка.

Напомним, 14 января Святошинский районный суд Киева удовлетворил отвод группе прокуроров в деле о расстреле 48 активистов Майдана. Речь идет о Денисе Субботине, Александре Шевеленко и Марине Мазепине.

В Гонконге разработали вакцину от коронавируса

Группа исследователей в Гонконге уже разработала вакцину против китайского коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на азиатские СМИ.

Как сообщается, начать использование вакцины можно будет только после клинических испытаний.

Тем временем уже зафиксированы более чем 6000 случаев заболевания. Погибли, согласно последним данным, 132 человека.

ЕС готовится снять санкции с Азарова, Ставицкого и сына Януковича

Европейский союз готовится снять санкции против бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и Александра Януковича, сына бывшего президента Украины. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, вполне вероятно, что Азаров, Ставицкий и Янукович-младший в ближайшее время будут исключены из санкционного списка за хищение украинских государственных средств.

Экс-замминистра энергетики времен Януковича экстрадировали в Украину

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал экс-замминистра энергетики времен Виктора Януковича, которого накануне экстрадировали из Грузии.

По данным источника РБК-Украина в Высшем антикоррупционном суде, речь идет об экс-заместителе министра топлива и энергетики Игоре Кирюшине. Его обвиняют в причастности к хищению имущества "Укрнафта" и "Укргаздобыча" на общую сумму более 2 млрд грн.

Трамп предложил признать Палестину и Израиль двумя государствами

Президент США Дональд Трамп опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины в рамках "сделки века" по урегулированию конфликта между сторонами. Трамп отметил, что мирный план предполагает удвоение площади палестинских территорий.

Также президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил ключевые положения "сделки века" - плана мирного палестино-израильского урегулирования. Сделка предполагает взаимное признание двух государств, а Иерусалим при этом должен быть признан столицей Израиля.

Палестина отказалась признавать сделку. Вскоре на Западном берегу реки Иордан начались протесты. Между протестующими и военными Израиля произошли стычки, в ходе которых пострадали 22 палестинца.

Глава российской делегации избран вице-спикером ПАСЕ

Глава делегации Российской Федерации в Парламентской Ассамблеи Совета Европы Петр Толстой был избран вице-спикером ПАСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Напомним, ранее Петр Толстой заявил, что российская делегация может покинут Парламентскую ассамблею Совета Европы. По его словам, Россия покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены.

В эфире итальянского канала Украину назвали "малой Россией"

Посольство Украины в Италии требует от итальянского общественного вещателя RAI откорректировать высказывание ведущего шоу "L'Eredita", о том, что "малая Россия - это второе название Украины". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу посольства в Facebook.

"В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего итальянского шоу "L'Eredita" на телеканале RAI (26 января), что "малая Россия - это второе название Украины", к руководству телерадиокомпании было немедленно доказано твердую позицию посольства по необходимости откорректировать такие действия", - говорится в сообщении.

Экс-нардепа Чорновол силой выволокли из ГБР (видео)

Татьяну Чорновол, бывшего депутата Верховной Рады от партии "Народный фронт", силой вывели с брифинга Государственного бюро расследований, который проводил новоназначенный замглавы - Александр Бабиков. Видео разместил "5 канал" на YouTube.

По некоторым данным 40-летняя Чорновол принесла Бабикову "сообщения" о преступлении и пыталась ему вручить. В результате экс-нардепа и журналистку выдворили с мероприятия (видео).