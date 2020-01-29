Нова ціна на газ та вакцина від коронавіруса: новини за 28 січня

Колаж РБК-Україна

"Нафтогаз" встановив нову ціну на газ, Трамп запропонував "Угоду століття" для Ізраїлю і Палестини, в Китаї розробили вакцину від коронавируса. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 28 січня, - в матеріалі РБК-Україна

"Нафтогаз" встановив нову ціну на газ для населення

НАК "Нафтогаз України" встановив оптову ціну на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших споживачів за ПСО у січні 2020 року на рівні 4,65 грн за кубометр. Таким чином, у січні ціна газу виросла майже на 9%.

Як зазначили в прес-службі НАК, ціна не включає ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними та розподільними трубопроводами.

Справи Майдану: Рябошапка повернув попередній склад прокурорів

У справи Майдану повернули попередній склад прокурорів, а саме Олексія Донського, Ігоря Земського, Яніса Симонова. Про це повідомляє Адвокатська дорадча група у Facebook.

Зазначається, що це рішення прийняв генпрокурор Руслан Рябошапка.

Нагадаємо, 14 січня Святошинський районний суд Києва задовольнив відведення групі прокурорів у справі про розстріл 48 активістів Майдану. Мова йде про Дениса Суботіна, Олександра Шевеленка і Марину Мазепину.

У Гонконзі розробили вакцину від коронавіруса

Група дослідників в Гонконзі вже розробила вакцину проти китайського коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на азіатські ЗМІ.

Як повідомляється, почати використання вакцини можна буде тільки після клінічних випробувань.

Тим часом вже зафіксовано понад 6000 випадків захворювання. Загинули, за останніми даними, 132 людини.

ЄС готується зняти санкції з Азарова, Ставицького і сина Януковича

Європейський союз готується зняти санкції проти колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова, екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького і Олександра Януковича, сина колишнього президента України. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, цілком ймовірно, що Азаров, Ставицький і Янукович-молодший найближчим часом будуть виключені зі списку санкцій за розкрадання українських державних коштів.

Екс-заступник міністра енергетики часів Януковича екстрадували в Україну

Вищий антикорупційний суд заарештував екс-заступник міністра енергетики часів Віктора Януковича, якого напередодні екстрадували з Грузії.

За даними джерела РБК-Україна в Вищому антикорупційному суді, мова йде про екс-заступника міністра палива і енергетики Ігоря Кирюшина. Його звинувачують у причетності до розкрадання майна "Укрнафта" і "Укргазвидобування" на загальну суму понад 2 млрд грн.

Трамп запропонував визнати Палестину та Ізраїль двома державами

Президент США Дональд Трамп опублікував карту нових кордонів Ізраїлю та Палестини в рамках "угоди століття" щодо врегулювання конфлікту між сторонами. Трамп зазначив, що мирний план передбачає подвоєння площі палестинських територій.

Також президент США Дональд Трамп разом з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху оголосив ключові положення "угоди століття" - плану мирного палестино-ізраїльського врегулювання. Угода передбачає взаємне визнання двох держав, а Єрусалим при цьому повинен бути визнаний столицею Ізраїлю.

Палестина відмовилася визнавати угоду. Незабаром на Західному березі річки Йордан почалися протести. Між протестуючими і військовими Ізраїлю сталися сутички, в ході яких постраждали 22 палестинці.

Главу російської делегації обрано віце-спікером ПАРЄ

Голова делегації Російської Федерації Парламентської Асамблеї Ради Європи Петро Толстой був обраний віцеспікером ПАРЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Нагадаємо, раніше Петро Толстой заявив, що російська делегація може покинуть Парламентську асамблею Ради Європи. За його словами, Росія покине ПАРЄ, якщо її повноваження будуть обмежені.

В ефірі італійського каналу Україну назвали "малою Росією"

Посольство України в Італії вимагає від італійського громадського мовника RAI відкоригувати висловлювання ведучого шоу "L'Eredita", про те, що "мала Росія - друга назва України". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу посольства у Facebook.

"У зв’язку із некоректним й навіть образливим висловлюванням ведучого італійського шоу "L'Eredita" на телеканалі RAI (26 січня), що "мала Росія - це друга назва України", до керівництва телерадіокомпанії було негайно доведено тверду позицію посольства щодо необхідності відкоригувати такі дії", - йдеться у повідомленні.

Екс-нардепа Чорновол силою виволокли з ДБР: пошкодили ногу (відео)

Тетяну Чорновол, колишнього депутата Верховної Ради від партії "Народний фронт", силою вивели з брифінгу Державного бюро розслідувань, який проводив новопризначений заступник директора - Олександр Бабіков. Відео розмістив "5 канал" на YouTube.

За деякими даними 40-річна Чорновол принесла Бабікову повідомлення про злочин і намагалася вручити йому. У результаті екс-нардепа і журналістку вигнали з заходу (відео).