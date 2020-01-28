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Нетаньяху одобрил "сделку века" Трампа по конфликту между Израилем и Палестиной

Новости » В мире     28.01.2020 - 19:55
Нетаньяху одобрил "сделку века" Трампа по конфликту между Израилем и Палестиной
Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Нетаньяху одобрил мирный план Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на условия предложенной президентом США "сделки века" по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом Нетаньяху заявил во время пресс-конференции в США, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам премьера, мирный план Трампа предоставляет реальный путь к длительному миру в регионе.

"Мирный план Трампа даст Израилю постоянную восточную границу, чтобы он мог защищать. План обращается к корню конфликта - необходимости признания палестинцами Израиля в качестве еврейского государства. Израиль готов к немедленным переговорам о мире в случае признания палестинцами еврейского государства", - заявил Нетаньяху.

Напомним, ранее сообщалось, что согласно мирному плану Трампа подготовительный период перед началом реализации "сделки века" продлится примерно 4 года. Это время для того, чтобы Палестина дала согласие. Согласно мирному плану, Иерусалим останется столицей государства Израиль, включая Старый город и Храмовую гору. При этом управление святыми местами будет осуществляться совместно Израилем и Палестиной.

Также РБК-Украина писало, что в июле 2019 года Палестина прекратила действие договоренностей с Израилем. Такое решение было принято палестинским правительством на фоне ухудшения отношений с Израилем.

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Новости Украины НетаньяхуИзраильПалестинаДональд Трамп
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