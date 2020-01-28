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Трамп предложил признать Палестину и Израиль двумя государствами

Новости » Политика     28.01.2020 - 21:35
Трамп предложил признать Палестину и Израиль двумя государствами
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

По словам Трампа, оба народа заслуживают мира и процветания

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в Белом доме представил план урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху, передает РБК-Украина.

По его словам, оба народа заслуживают мира и процветания. При этом американский президент отметил, что все предыдущие администрации пытались найти решение, но все провалились.

"Но меня избрали не для того, чтобы я прятался от больших проблем", - добавил Трамп.

Его предложение, по словам Трамп, детально проработано и является выигрышным для обоих.

President Trump Delivers Joint Remarks With The Prime Minister of Israel.

Опубліковано U.S. Department of State Вівторок, 28 січня 2020 р.

Напомним, во вторник, 28 января, Дональд Трамп представил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Нетаньяху согласился на условия предложенной президентом Соединенных Штатов "сделки века". По словам премьера Израиля, мирный план предоставляет реальный путь к длительному миру в регионе.

Согласно мирному плану Дональда Трампа подготовительный период перед началом реализации "сделки века" продлится примерно четыре года. Это время для того, чтобы Палестина дала согласие. Согласно мирному плану, Иерусалим останется столицей государства Израиль, включая Старый город и Храмовую гору. При этом управление святыми местами будет осуществляться совместно Израилем и Палестиной.

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