ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГПУ продолжит руководить расследованиями дел Майдана

Новости » Политика     19.11.2019 - 12:23
ГПУ продолжит руководить расследованиями дел Майдана
Фото: Революция Достоинства (kyivcity.gov.ua)

Все незавершенные расследования передаются ГБР, НАБУ и СБУ

Генеральная прокуроратура Украины продолжает осуществлять процессуальное руководство в расследовании дел Майдана. Об этом сообщила пресс-служба прокуратури.

В прокуратуре напомнили, что с завтрашнего дня прокуратура прекращает функцию досудебного расследования.

"20 ноября 2019 года прокуратура прекращает функцию досудебного расследования, однако продолжает осуществлять процессуальное руководство в расследовании, то есть организацию и координацию досудебного следствия", - говорится в сообщении.

Все незавершенные расследования передаются согласно квалификации Государственном бюро расследований, Национальному антикоррупционному бюро Украины, Службе безопасности Украины.

Напомним, из-за того, что Верховная рада не проголосовала необходимые поправки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование, следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября.

Отметим, что Адвокатская совещательная группа, которая объединяет адвокатов семей Небесной сотни, требовала созвать внеочередную сессию Верховной рады, чтобы следствие по делам Майдана не остановилось.

РБК-Украина писало, что в Государственном бюро расследований создано подразделение для расследования дел Майдана

В ГБР создано подразделение для расследования дел Майдана Следствие по делам Майдана остановят с 20 ноября
Новости Украины ГПУМайдан
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь