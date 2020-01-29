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Более 20 палестинцев пострадали во время стычек с израильскими военными

Новости » Происшествия     29.01.2020 - 04:26
Более 20 палестинцев пострадали во время стычек с израильскими военными
Фото: протесты палестинцев (twitter.com/ShibleyTelhami)

Ближневосточный план мирного урегулирования, предложенный Трампом, вызвал протесты со стороны палестинцев

На Западном берегу реки Иордан пострадали 22 палестинца во время протестов против "сделки века" по урегулированию конфликта Израиля и Палестины. Об этом передает агентство Maan со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца.

Протестующие столкнулись с израильскими военнослужащими, которые следили за общественным порядком. Во время митингов возникли потасовки. Участники протестов зажигали покрышки, забрасывали солдат камнями и бутылками с зажигательной смесью. Военные, по данным агентства, применили слезоточивый газ.

Палестинское общество Красного Полумесяца отмечает, что 12 человек пострадали в деревне Эль-Азария к востоку от Иерусалима. Большинство митингующих пожаловались на проблемы с дыханием. Двух потерпевших госпитализировали.

Сообщается также, что в населенном пункте Эль-Бира при столкновениях 10 арабов получили ранения, пятеро - резиновыми пулями.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на улицы Западного берега и контролируемого движением ХАМАС Сектора Газа вышли сотни палестинцев. Это произошло после того, как во вторник президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил ключевые положения "сделки века" - плана мирного палестино-израильского урегулирования. Сделка предполагает взаимное признание двух государств, а Иерусалим при этом должен быть признан столицей Израиля.

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