Новая "ось зла": Иран открыто объявил о военной помощи от России и Китая

Россия и Китай оказывают Ирану военную помощь и выступают стратегическими партнерами Тегерана в противостоянии с США и Израилем.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Стратегический союз

В интервью телеканалу MS NOW глава иранского МИД подтвердил, что Тегеран поддерживает глубокое взаимодействие с Москвой и Пекином. По его словам, это сотрудничество имеет комплексный характер и охватывает ключевые сферы безопасности.

"В прошлом мы имели тесное сотрудничество, которое продолжается до сих пор, и это включает также военную помощь", - подчеркнул Арагчи.

Он также добавил, что Иран имел "хорошее сотрудничество с этими странами - политически, экономически, даже военно", назвав РФ и КНР стратегическими партнерами во время войны против Вашингтона и Иерусалима.

На этом фоне президент США Дональд Трамп предположил, что российский диктатор Владимир Путин может помогать Ирану, поскольку считает это симметричным ответом на поддержку Украины со стороны Штатов.

Ограничения в Ормузском проливе

Арагчи также затронул вопрос судоходства в Ормузском проливе, который является критической артерией для мирового экспорта энергоносителей. Напряженность в этом регионе уже привела к тому, что цена нефти пересекла отметку в 100 долларов за баррель.

Министр заявил, что Тегеран выборочно ограничивает движение судов в этих водах. Он отметил, что пролив закрыт для танкеров и кораблей, принадлежащих США, Израилю и их союзникам, для других стран путь остается свободным.