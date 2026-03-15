Новая "ось зла": Иран открыто объявил о военной помощи от России и Китая
Россия и Китай оказывают Ирану военную помощь и выступают стратегическими партнерами Тегерана в противостоянии с США и Израилем.
Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Стратегический союз
В интервью телеканалу MS NOW глава иранского МИД подтвердил, что Тегеран поддерживает глубокое взаимодействие с Москвой и Пекином. По его словам, это сотрудничество имеет комплексный характер и охватывает ключевые сферы безопасности.
"В прошлом мы имели тесное сотрудничество, которое продолжается до сих пор, и это включает также военную помощь", - подчеркнул Арагчи.
Он также добавил, что Иран имел "хорошее сотрудничество с этими странами - политически, экономически, даже военно", назвав РФ и КНР стратегическими партнерами во время войны против Вашингтона и Иерусалима.
На этом фоне президент США Дональд Трамп предположил, что российский диктатор Владимир Путин может помогать Ирану, поскольку считает это симметричным ответом на поддержку Украины со стороны Штатов.
Ограничения в Ормузском проливе
Арагчи также затронул вопрос судоходства в Ормузском проливе, который является критической артерией для мирового экспорта энергоносителей. Напряженность в этом регионе уже привела к тому, что цена нефти пересекла отметку в 100 долларов за баррель.
Министр заявил, что Тегеран выборочно ограничивает движение судов в этих водах. Он отметил, что пролив закрыт для танкеров и кораблей, принадлежащих США, Израилю и их союзникам, для других стран путь остается свободным.
Поддержка Тегерана Москвой
Напомним, недавно в Кремле открыто заявили, что Россия не является нейтральной стороной в конфликте между Ираном и Израилем. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин подчеркнул, что Москва официально поддерживает Тегеран, считая действия западных стран в этой ситуации "несправедливыми".
Кроме того, иранские власти впервые признали оказание военной помощи России. Хотя ранее сотрудничество пытались скрыть, сейчас в Тегеране подтверждают, что поставки вооружения и совместные оборонные проекты являются частью стратегического союза двух стран.