"Впали вже настільки низько". Зеленський відреагував на атаку РФ у День святого Миколая

Субота 06 грудня 2025 12:00
UA EN RU
"Впали вже настільки низько". Зеленський відреагував на атаку РФ у День святого Миколая Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Після нічної російської атаки по Україні у багатьох регіонах тривають відновлювальні роботи.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Є, на жаль, руйнування. Від удару дронами у Фастові згоріла головна будівля вокзалу. Беззмістовний з військової точки зору удар, і росіяни не могли не розуміти це", - зазначив він.

За словами Зеленського, удари були завдані також по підприємствах і житлових будинках Київської області. Постраждали Дніпропетровщина, Чернігівщина, Запоріжжя, Одещина, Львівщина, Волинь та Миколаївщина.

"Понад 650 дронів та 51 ракета, в тому числі аеробалістичні та балістичні", - додав він.

У регіонах є поранені, усім надають допомогу.

Зеленський додав, що головними цілями російських атак залишаються об’єкти енергетики.

"Мета росіян - зробити боляче мільйонам українців, і впали вже настільки низько, що запускають ракети по мирних містах у День святого Миколая", - наголосив президент.

Він закликав до збереження тиску на агресора.

"Санкції мають працювати, і так само наша ППО має працювати, а отже, потрібно зберігати підтримку захисників життя. Дякую всім, хто працює заради цього", - додав президент.

Обстріл України 6 грудня

У ніч на 6 грудня Росія завдала масштабного удару по Україні, використавши дрони та ракети.

Найбільше постраждав Фастів, де постраждала залізнична інфраструктура, через що "Укрзалізниця" терміново змінила маршрути пасажирських поїздів. Прильоти зафіксовані також на вокзалі міста. Під час атак у Нових Петрівцях під Києвом спалахнули сильні пожежі. Внаслідок ударів по Київській області постраждали троє людей.

Західні регіони країни також піддалися обстрілам крилатих ракет РФ, що змусило польську авіацію активізувати операції у повітряному просторі країни.

Крім того, російські війська атакували енергетичні об’єкти у низці областей, через що знеструмлення зафіксоване у шести регіонах України.

Детальніше про наслідки обстрілів читайте у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України Війна в Україні Володимир Зеленський
