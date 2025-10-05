Нова сутичка під час перевірки документів у Одесі: у ТЦК розповіли подробиці

У суботу, 4 жовтня, в Одесі стався інцидент між представниками ТЦК та СП та чоловіком з жінкою. Відеозапис події поширився в соціальних мережах.

На відео видно, як дівчина застрибнула в бус ТЦК.

"У зв'язку з поширенням у соціальних мережах відеозаписів інциденту, що стався сьогодні в Одесі під час заходів оповіщення військовослужбовцями ТЦК та СП, вважаємо за необхідне роз'яснити фактичні обставини події", - заявили в центрі.

За їх даними, вчора, 4 жовтня спільна група оповіщення у складі представників РТЦК та СП і Національної поліції проводила планові заходи оповіщення у Київському районі м. Одеси.

Під час перевірки документів одного з громадян за допомогою бази даних "Оберіг" було встановлено, що дана особа перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.

На законну вимогу представника Національної поліції прослідувати до ТЦК та СП для подальших мобілізаційних процедур громадянин відреагував агресивно та вчинив спробу втечі, яка була припинена.

"На жаль, службовий транспортний засіб, у якому перебував порушник, не зміг розпочати рух через дії його супутниці", - пояснили в ТЦК.

За їх словами, активне та протиправне перешкоджання з боку групи цивільних осіб, до яких згодом долучилися працівники екстреної медичної допомоги, унеможливило транспортування. Вони блокували службовий автомобіль, висловлювали погрози та застосовували фізичний тиск.

Внаслідок цих спільних протиправних дій правопорушник, що перебував у розшуку, залишив службовий транспортний засіб.

"Наголошуємо, що перешкоджання законній діяльності представників Збройних Сил України та Національної поліції в умовах воєнного стану є грубим правопорушенням, яке тягне за собою юридичну відповідальність", - наголосили в центрі.

Військові також попередили, що усі дії учасників інциденту зафіксовано на боді-камери військовослужбовців. Відтак матеріали, що містять докази протиправних дій, буде передано до компетентних правоохоронних органів для надання правової оцінки діям усіх причетних осіб.