Новая стычка во время проверки документов в Одессе: в ТЦК рассказали подробности

В Киевском районе Одессы во время плановой проверки документов произошел инцидент во время которого граждане заблокировали служебный транспорт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.
В субботу, 4 октября, в Одессе произошел инцидент между представителями ТЦК и СП и мужчиной с женщиной. Видеозапись происшествия распространилась в социальных сетях.
На видео видно, как девушка запрыгнула в бус ТЦК.
"В связи с распространением в социальных сетях видеозаписей инцидента, произошедшего сегодня в Одессе во время мероприятий оповещения военнослужащими ТЦК и СП, считаем необходимым разъяснить фактические обстоятельства происшествия", - заявили в центре.
По их данным, вчера, 4 октября совместная группа оповещения в составе представителей РТЦК и СП и Национальной полиции проводила плановые мероприятия оповещения в Киевском районе г. Одессы.
Во время проверки документов одного из граждан с помощью базы данных "Оберег" было установлено, что данное лицо находится в розыске за нарушение правил воинского учета.
На законное требование представителя Национальной полиции проследовать в ТЦК и СП для дальнейших мобилизационных процедур гражданин отреагировал агрессивно и совершил попытку побега, которая была пресечена.
"К сожалению, служебное транспортное средство, в котором находился нарушитель, не смогло начать движение из-за действий его спутницы", - пояснили в ТЦК.
По их словам, активное и противоправное препятствование со стороны группы гражданских лиц, к которым впоследствии присоединились работники экстренной медицинской помощи, сделало невозможным транспортировку. Они блокировали служебный автомобиль, высказывали угрозы и применяли физическое давление.
В результате этих совместных противоправных действий правонарушитель, находившийся в розыске, покинул служебное транспортное средство.
"Подчеркиваем, что препятствование законной деятельности представителей Вооруженных Сил Украины и Национальной полиции в условиях военного положения является грубым правонарушением, которое влечет за собой юридическую ответственность", - отметили в центре.
Военные также предупредили, что все действия участников инцидента зафиксированы на боди-камеры военнослужащих. Поэтому материалы, содержащие доказательства противоправных действий, будут переданы в компетентные правоохранительные органы для предоставления правовой оценки действиям всех причастных лиц.
Напомним, что ранее на Волыни вспыхнул конфликт между гражданами и работниками территориального центра комплектования. В результате инцидента началась драка, у работников ТЦК отобрали пистолет, а одному из них сломали руку.
Между тем в селе Новые Червища Камень-Каширского района, тоже на Волыни, возник конфликт между местными жительницами (женщинами пенсионного возраста) и представителями ТЦК.
Он закончился выстрелами и ранением одной из пенсионерок.
А в Луцке толпа атаковала и повредила служебное транспортное средство группы оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП и представителей полиции.