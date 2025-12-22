Новая услуга в "Дії": кто из ветеранов и как может получить автогражданку бесплатно
В "Дії" добавили новую услугу для ветеранов и ветеранок. Речь идет о компенсации автогражданки - возврате средств за страхование авто онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы "Дії" в Facebook.
Как работает новая услуга в "Дії"
"Компенсация автогражданки в "Дії" - добавили новую услугу для ветеранов и ветеранок", - сообщили украинцам.
Отмечается, что теперь те, кто имеет статус участника боевых действий (УБД), а также лица с инвалидностью вследствие войны (ЛИВВ) могут вернуть средства за страхование авто онлайн.
Работает это так:
- 50% стоимости автогражданки компенсирует страховая компания;
- другую половину - государство.
"Полис становится абсолютно бесплатным, а его оформление компенсации максимально простым и быстрым", - сообщили в "Дії".
Кто именно может воспользоваться услугой
Гражданам объяснили, что подать заявку, чтобы воспользоваться такой услугой в "Дії", могут лица:
- имеющие удостоверение ветерана (УБД или ЛИВВ) в приложении "Дія";
- чей договор автогражданки оформлен после 1 января 2025 года с использованием льготы;
- если объем двигателя авто - до 2500 см³ (или электро до 100 кВт).
- чье авто используется для личных нужд (не для перевозок/такси).
Как получить компенсацию в "Дії"
Для того чтобы получить компенсацию за страхование авто онлайн, нужно:
- обновить и зайти в "Дію";
- выбрать "Сервисы";
- перейти в "Ветеран PRO;
- выбрать "Компенсация автогражданки";
- указать льготный договор (он подтянется автоматически);
- выбрать "Дія.Картка" для зачисления средств (или открыть ее в одном из банков-партнеров).
"Прозрачно, быстро и без бумажной волокиты. Спасибо за вашу защиту", - подчеркнули в "Дії".
В завершение украинцам напомнили, что такая услуга реализуется Министерством по делам ветеранов Украины и Министерством цифровой трансформации в партнерстве с Моторным (транспортным) страховым бюро Украины (МТСБУ).
Публикация пресс-службы "Дія" (скриншот: facebook.com/diia.gov.ua)
Напомним, Верховная Рада Украины сделала автогражданку бесплатной для участников войны еще в апреле 2025 года.
В августе 2025 года нововведение, согласно которому государство будет компенсировать ветеранам 50% стоимости обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств, утвердил Кабинет министров.
Тем временем мы объясняли, как обновили правила автогражданки в Украине в 2025 году в целом и почему платить некоторым придется больше.
Читайте также, кто из ветеранов и как именно сможет получить до 70 тысяч гривен компенсации за переоборудование авто под собственные нужды.