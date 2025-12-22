Новая услуга в "Дії": кто из ветеранов и как может получить автогражданку бесплатно

В "Дії" добавили новую услугу для ветеранов и ветеранок. Речь идет о компенсации автогражданки - возврате средств за страхование авто онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы "Дії" в Facebook.

Как работает новая услуга в "Дії"

"Компенсация автогражданки в "Дії" - добавили новую услугу для ветеранов и ветеранок", - сообщили украинцам.

Отмечается, что теперь те, кто имеет статус участника боевых действий (УБД), а также лица с инвалидностью вследствие войны (ЛИВВ) могут вернуть средства за страхование авто онлайн.

Работает это так:

50% стоимости автогражданки компенсирует страховая компания;

другую половину - государство.

"Полис становится абсолютно бесплатным, а его оформление компенсации максимально простым и быстрым", - сообщили в "Дії".

Кто именно может воспользоваться услугой

Гражданам объяснили, что подать заявку, чтобы воспользоваться такой услугой в "Дії", могут лица:

имеющие удостоверение ветерана (УБД или ЛИВВ) в приложении "Дія";

чей договор автогражданки оформлен после 1 января 2025 года с использованием льготы;

если объем двигателя авто - до 2500 см³ (или электро до 100 кВт).

чье авто используется для личных нужд (не для перевозок/такси).

Как получить компенсацию в "Дії"

Для того чтобы получить компенсацию за страхование авто онлайн, нужно:

обновить и зайти в "Дію";

выбрать "Сервисы";

перейти в "Ветеран PRO;

выбрать "Компенсация автогражданки";

указать льготный договор (он подтянется автоматически);

выбрать "Дія.Картка" для зачисления средств (или открыть ее в одном из банков-партнеров).

"Прозрачно, быстро и без бумажной волокиты. Спасибо за вашу защиту", - подчеркнули в "Дії".

В завершение украинцам напомнили, что такая услуга реализуется Министерством по делам ветеранов Украины и Министерством цифровой трансформации в партнерстве с Моторным (транспортным) страховым бюро Украины (МТСБУ).

Публикация пресс-службы "Дія" (скриншот: facebook.com/diia.gov.ua)