Новая услуга в "Дії": кто из ветеранов и как может получить автогражданку бесплатно

Понедельник 22 декабря 2025 12:30
Новая услуга в "Дії": кто из ветеранов и как может получить автогражданку бесплатно В "Дії" запустили важную услугу для некоторых ветеранов (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В "Дії" добавили новую услугу для ветеранов и ветеранок. Речь идет о компенсации автогражданки - возврате средств за страхование авто онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы "Дії" в Facebook.

Как работает новая услуга в "Дії"

"Компенсация автогражданки в "Дії" - добавили новую услугу для ветеранов и ветеранок", - сообщили украинцам.

Отмечается, что теперь те, кто имеет статус участника боевых действий (УБД), а также лица с инвалидностью вследствие войны (ЛИВВ) могут вернуть средства за страхование авто онлайн.

Работает это так:

  • 50% стоимости автогражданки компенсирует страховая компания;
  • другую половину - государство.

"Полис становится абсолютно бесплатным, а его оформление компенсации максимально простым и быстрым", - сообщили в "Дії".

Кто именно может воспользоваться услугой

Гражданам объяснили, что подать заявку, чтобы воспользоваться такой услугой в "Дії", могут лица:

  • имеющие удостоверение ветерана (УБД или ЛИВВ) в приложении "Дія";
  • чей договор автогражданки оформлен после 1 января 2025 года с использованием льготы;
  • если объем двигателя авто - до 2500 см³ (или электро до 100 кВт).
  • чье авто используется для личных нужд (не для перевозок/такси).

Как получить компенсацию в "Дії"

Для того чтобы получить компенсацию за страхование авто онлайн, нужно:

  • обновить и зайти в "Дію";
  • выбрать "Сервисы";
  • перейти в "Ветеран PRO;
  • выбрать "Компенсация автогражданки";
  • указать льготный договор (он подтянется автоматически);
  • выбрать "Дія.Картка" для зачисления средств (или открыть ее в одном из банков-партнеров).

"Прозрачно, быстро и без бумажной волокиты. Спасибо за вашу защиту", - подчеркнули в "Дії".

В завершение украинцам напомнили, что такая услуга реализуется Министерством по делам ветеранов Украины и Министерством цифровой трансформации в партнерстве с Моторным (транспортным) страховым бюро Украины (МТСБУ).

Новая услуга в &quot;Дії&quot;: кто из ветеранов и как может получить автогражданку бесплатноПубликация пресс-службы "Дія" (скриншот: facebook.com/diia.gov.ua)

Напомним, Верховная Рада Украины сделала автогражданку бесплатной для участников войны еще в апреле 2025 года.

В августе 2025 года нововведение, согласно которому государство будет компенсировать ветеранам 50% стоимости обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств, утвердил Кабинет министров.

Тем временем мы объясняли, как обновили правила автогражданки в Украине в 2025 году в целом и почему платить некоторым придется больше.

Читайте также, кто из ветеранов и как именно сможет получить до 70 тысяч гривен компенсации за переоборудование авто под собственные нужды.

