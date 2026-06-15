UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

"Нова пошта" залишилась без найсучаснішого терміналу після удару Росії по Києву

08:30 15.06.2026 Пн
2 хв
Це був перший в Україні об'єкт із автоматизованим обладнанням для обробки посилок
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки атаки на термінал "Нової пошти" у Києві (facebook.com/yevhen.tafiichuk)

Під час удару Росії по Києву був знищений найбільший і найсучасніший сортувальний термінал "Нової пошти".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост операційного директора "Нової пошти" Євгена Тафійчука.

Що знищили

Термінал у Києві був першим в Україні, оснащеним автоматичним обладнанням для сортування посилок від нідерландської компанії Vanderlande - світового лідера у цій сфері.

За словами Тафійчука, в об'єкт вкладено не лише кошти, а й роки роботи тисяч людей.

Тафійчук повідомив: усі працівники перебувають у безпеці. Резервні схеми доставки вже запущені.

Фото: наслідки атаки на "Нову пошту" (facebook.com/yevhen.tafiichuk)

Читайте також: Лавра у вогні. Як виглядає Успенський собор після прильоту

Обстріл Київщини 15 червня: що відомо

Тим часом у ніч на 15 червня Росія завдала масованого комбінованого удару по Київщині. Як повідомляє РБК-Україна, внаслідок обстрілу постраждали три людини в Бориспільському, Броварському та Фастівському районах, серед них - підліток.

Нагадаємо, тієї ж ночі ворог атакував і столицю. Як повідомляє РБК-Україна, від удару постраждали Києво-Печерська лавра та кіностудія імені Довженка - у місті загинули четверо людей, ще понад 20 отримали поранення.

У результаті атаки на кіностудію Довженка вщент знищено костюмний цех - близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць одягу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новая почтаОбстріл КиєвапосилкиВійна в Україні