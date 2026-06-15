"Нова пошта" залишилась без найсучаснішого терміналу після удару Росії по Києву

Під час удару Росії по Києву був знищений найбільший і найсучасніший сортувальний термінал "Нової пошти".
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост операційного директора "Нової пошти" Євгена Тафійчука.
Термінал у Києві був першим в Україні, оснащеним автоматичним обладнанням для сортування посилок від нідерландської компанії Vanderlande - світового лідера у цій сфері.
За словами Тафійчука, в об'єкт вкладено не лише кошти, а й роки роботи тисяч людей.
Тафійчук повідомив: усі працівники перебувають у безпеці. Резервні схеми доставки вже запущені.
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Тим часом у ніч на 15 червня Росія завдала масованого комбінованого удару по Київщині. Як повідомляє РБК-Україна, внаслідок обстрілу постраждали три людини в Бориспільському, Броварському та Фастівському районах, серед них - підліток.
Нагадаємо, тієї ж ночі ворог атакував і столицю. Як повідомляє РБК-Україна, від удару постраждали Києво-Печерська лавра та кіностудія імені Довженка - у місті загинули четверо людей, ще понад 20 отримали поранення.
У результаті атаки на кіностудію Довженка вщент знищено костюмний цех - близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць одягу.