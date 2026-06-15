"Новая почта" осталась без современного терминала после удара России по Киеву

Что уничтожили

Терминал в Киеве был первым в Украине, оснащенным автоматическим оборудованием для сортировки посылок от нидерландской компании Vanderlande - мирового лидера в этой сфере.

По словам Тафийчука, в объект вложены не только средства, но и годы работы тысяч людей.

Тафийчук сообщил: все работники находятся в безопасности. Резервные схемы доставки уже запущены.

Фото: последствия атаки на "Новую почту" (facebook.com/yevhen.tafiichuk)

Обстрел Киевщины 15 июня: что известно

Тем временем в ночь на 15 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киевской области. Как сообщает РБК-Украина, в результате обстрела пострадали три человека в Бориспольском, Броварском и Фастовском районах, среди них - подросток.