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"Новая почта" осталась без современного терминала после удара России по Киеву

08:30 15.06.2026 Пн
2 мин
Это был первый в Украине объект с автоматизированным оборудованием для обработки посылок
aimg Елена Чупровская
"Новая почта" осталась без современного терминала после удара России по Киеву Фото: последствия атаки на терминал "Новой почты" в Киеве (facebook.com/yevhen.tafiichuk)
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Во время удара России по Киеву был уничтожен самый большой и современный сортировочный терминал "Новой почты".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост операционного директора "Новой почты" Евгения Тафийчука.

Что уничтожили

Терминал в Киеве был первым в Украине, оснащенным автоматическим оборудованием для сортировки посылок от нидерландской компании Vanderlande - мирового лидера в этой сфере.

По словам Тафийчука, в объект вложены не только средства, но и годы работы тысяч людей.

Тафийчук сообщил: все работники находятся в безопасности. Резервные схемы доставки уже запущены.

&quot;Новая почта&quot; осталась без современного терминала после удара России по КиевуФото: последствия атаки на "Новую почту" (facebook.com/yevhen.tafiichuk)

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Обстрел Киевщины 15 июня: что известно

Тем временем в ночь на 15 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киевской области. Как сообщает РБК-Украина, в результате обстрела пострадали три человека в Бориспольском, Броварском и Фастовском районах, среди них - подросток.

Напомним, той же ночью враг атаковал и столицу. Как сообщает РБК-Украина, от удара пострадали Киево-Печерская лавра и киностудия имени Довженко - в городе погибли четыре человека, еще более 20 получили ранения.

В результате атаки на киностудию Довженко полностью уничтожен костюмный цех - около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц одежды.

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