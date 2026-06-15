"Новая почта" осталась без современного терминала после удара России по Киеву
Во время удара России по Киеву был уничтожен самый большой и современный сортировочный терминал "Новой почты".
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост операционного директора "Новой почты" Евгения Тафийчука.
Что уничтожили
Терминал в Киеве был первым в Украине, оснащенным автоматическим оборудованием для сортировки посылок от нидерландской компании Vanderlande - мирового лидера в этой сфере.
По словам Тафийчука, в объект вложены не только средства, но и годы работы тысяч людей.
Тафийчук сообщил: все работники находятся в безопасности. Резервные схемы доставки уже запущены.
Фото: последствия атаки на "Новую почту" (facebook.com/yevhen.tafiichuk)
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Обстрел Киевщины 15 июня: что известно
Тем временем в ночь на 15 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киевской области. Как сообщает РБК-Украина, в результате обстрела пострадали три человека в Бориспольском, Броварском и Фастовском районах, среди них - подросток.
Напомним, той же ночью враг атаковал и столицу. Как сообщает РБК-Украина, от удара пострадали Киево-Печерская лавра и киностудия имени Довженко - в городе погибли четыре человека, еще более 20 получили ранения.
В результате атаки на киностудию Довженко полностью уничтожен костюмный цех - около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц одежды.