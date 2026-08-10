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"Нова Пошта" попереджає про затримки з доставкою посилок

16:53 10.08.2026 Пн
1 хв
Росія обстрілами руйнує сортувальні центри компанії
aimg Олена Бджола
Фото: сортувальний центр "Нової Пошти", зруйнований російськими обстрілами (Getty Images)

Наразі замовлені українцями посилки можуть прийти у відділення з затримкою. Є вагома причина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь пресслужби "Нової Пошти" клієнту в Threads.

Посилки НП можуть затримуватися

Українець запитав, чому його поштове відправлення "катають туди-сюди по країні".

На що пресслужба відповіла: так, поштові відправлення можуть затримуватися і невчасно доставлятися у відділення.

"Через руйнування центральних сортувальних центрів та переналаштування логістичних процесів можливі додаткові затримки в доставці", - зазначила пресслужба.

Також "Нова Пошта" перепросила клієнтів за можливі незручності та подякувала за розуміння.

Росія атакує "Нову Пошту"

Раніше РБК-Україна писало, що 5 серпня Росія випустила по Україні 28 ракет, серед яких балістичні ''Іскандер-М'', а також 115 ударних безпілотників. "Нова пошта" також потрапила під масовану атаку.

Також повідомлялося, що 3 серпня російський удар знищив вантажне відділення "Нової пошти" у Прилуках Чернігівської області.

Крім того, 2 серпня унаслідок російського удару на Харківщині зруйновано поштовий термінал "Нової пошти". Через два влучання по термыналу загинув співробітник компанії-перевізника.

Ще 31 липня окупанти атакували Полтаву. У місті внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано сортувальний термінал "Нової пошти".

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