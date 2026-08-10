"Нова Пошта" попереджає про затримки з доставкою посилок

Посилки НП можуть затримуватися

Українець запитав, чому його поштове відправлення "катають туди-сюди по країні".

На що пресслужба відповіла: так, поштові відправлення можуть затримуватися і невчасно доставлятися у відділення.

"Через руйнування центральних сортувальних центрів та переналаштування логістичних процесів можливі додаткові затримки в доставці", - зазначила пресслужба.

Також "Нова Пошта" перепросила клієнтів за можливі незручності та подякувала за розуміння.

Росія атакує "Нову Пошту"

Раніше РБК-Україна писало, що 5 серпня Росія випустила по Україні 28 ракет, серед яких балістичні ''Іскандер-М'', а також 115 ударних безпілотників. "Нова пошта" також потрапила під масовану атаку.

Також повідомлялося, що 3 серпня російський удар знищив вантажне відділення "Нової пошти" у Прилуках Чернігівської області.