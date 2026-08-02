Росія атакувала термінал "Нової пошти" на Харківщині, є загиблий

Унаслідок російського удару на Харківщині зруйновано поштовий термінал "Нової пошти". Через два влучання по термыналу загинув співробітник компанії-перевізника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний канал "Нової пошти" .

Термінал зруйнували внаслідок двох влучань. У компанії повідомили, що загинув співробітник перевізника, і наразі перебувають на постійному зв'язку з його родиною, надаючи всю необхідну допомогу та підтримку.

Фото: Зруйновоний внаслідок атаки РФ термінал "Нової пошти" на Харківщині. (t.me/novapostcorp)

За даними "Новою пошти" компанія оперативно перебудувала логістику. Додаткову інформацію про відправлення клієнти можуть знайти в трекінгу в застосунку.