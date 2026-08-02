Росія атакувала термінал "Нової пошти" на Харківщині, є загиблий
Унаслідок російського удару на Харківщині зруйновано поштовий термінал "Нової пошти". Через два влучання по термыналу загинув співробітник компанії-перевізника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний канал "Нової пошти".
Термінал зруйнували внаслідок двох влучань. У компанії повідомили, що загинув співробітник перевізника, і наразі перебувають на постійному зв'язку з його родиною, надаючи всю необхідну допомогу та підтримку.
Фото: Зруйновоний внаслідок атаки РФ термінал "Нової пошти" на Харківщині. (t.me/novapostcorp)
За даними "Новою пошти" компанія оперативно перебудувала логістику. Додаткову інформацію про відправлення клієнти можуть знайти в трекінгу в застосунку.
Нагадаємо, це вже не перший удар РФ по об'єктах "Нової пошти" за останні тижні. Уночі 30 липня росіяни атакували термінал перевізника у Полтаві, попри що компанія продовжила працювати у штатному режимі.
Найтрагічніший удар стався вдень 19 липня, коли РФ тричі вдарила по терміналу "Нової пошти" в Харкові. Тоді загинули троє чоловіків, ще близько 20 людей дістали поранення.