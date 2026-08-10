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"Новая Почта" предупреждает о задержках с доставкой посылок

16:53 10.08.2026 Пн
1 мин
Россия обстрелами разрушает сортировочные центры компании
aimg Елена Бджола
Фото: сортировочный центр "Новой Почты", разрушенный российскими обстрелами (Getty Images)

Заказанные украинцами посылки могут прийти в отделение с задержкой. Есть веская причина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ пресс-службы "Новой Почты" клиенту в Threads.

Посылки НП могут задерживаться

Украинец спросил, почему его посылку "катают туда-сюда по стране".

На что пресс-служба ответила: да, почтовые отправления могут задерживаться и невовремя доставляться в отделение.

"Из-за разрушения центральных сортировочных центров и перенастройки логистических процессов возможны дополнительные задержки в доставке", - отметила пресс-служба.

Также "Новая Почта" извинилась перед клиентами за возможные неудобства и поблагодарила за понимание.

Россия атакует "Новую почту"

Ранее РБК-Украина писало, что 5 августа Россия выпустила по Украине 28 ракет, среди которых баллистические "Искандер-М", а также 115 ударных беспилотников. "Новая почта'' также попала под массированную атаку.

Также сообщалось, что 3 августа российский удар уничтожил грузовое отделение "Новой почты" в Прилуках Черниговской области.

Кроме того, 2 августа в результате российского удара в Харьковской области разрушен почтовый терминал "Новой почты". Через два попадания по терминалу погиб сотрудник компании-перевозчика.

Еще 31 июля оккупанты атаковали Полтаву. В городе в результате вражеского обстрела был разрушен сортировочный терминал "Новой почты".

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