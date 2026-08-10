"Новая Почта" предупреждает о задержках с доставкой посылок

Посылки НП могут задерживаться

Украинец спросил, почему его посылку "катают туда-сюда по стране".

На что пресс-служба ответила: да, почтовые отправления могут задерживаться и невовремя доставляться в отделение.

"Из-за разрушения центральных сортировочных центров и перенастройки логистических процессов возможны дополнительные задержки в доставке", - отметила пресс-служба.

Также "Новая Почта" извинилась перед клиентами за возможные неудобства и поблагодарила за понимание.

Россия атакует "Новую почту"

Ранее РБК-Украина писало, что 5 августа Россия выпустила по Украине 28 ракет, среди которых баллистические "Искандер-М", а также 115 ударных беспилотников. "Новая почта'' также попала под массированную атаку.

Также сообщалось, что 3 августа российский удар уничтожил грузовое отделение "Новой почты" в Прилуках Черниговской области.